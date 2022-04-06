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Beşiktaş taraftarından Ismael'e özel hazırlık!

Beşiktaşlı taraftarlar, yeni hocalarını Vodafone Park'ta böyle karşılayacak. Fransız teknik adamın sadece 6 kez takımla çalışmasına rağmen derbide Trabzonspor'dan 1 puan alınması, Beşiktaş camiasında herkesin yüzünü güldürdü. Siyah-beyazlı taraftarlar, Başkan Çebi'nin "Ona Terminatör diyebilirsiniz" dediği Valerine İsmael için cumartesi gününe özel bir koreografi hazırlığında.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 07:01
Beşiktaş taraftarından Ismael'e özel hazırlık!
Beşiktaş'ta tüm gözler Valerien İsmael'e çevrilmiş durumda. Takımını başına getirildiği ilk gün sert eleştirilere maruz kalan Fransız çalıştırıcı, daha ilk haftasında camiadan geçer not almayı başardı. İsmael, takımın başında sadece 6 kez idmana çıkarken, hemen ardından lig lideri ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'a konuk oldu. "Benim sistemin 3-4-3 ve bundan asla taviz vermem" diyen Fransız hocanın talebeleri, zorlu deplasmandan 1 puanla dönerken, takımın oynadığı futbol taraflı-tarafsız herkesin taktirini topladı.

Hafta içindeki bir idmanda takımını Vodafone Park'ta taraftarlarla buluşturan Valerien İsmael için şimdi de taraftarlar benzer bir jest yapmak için kolları sıvadı. Fransız teknik adam için yapılan imza töreninde Başkan Ahmet Nur Çebi, "Yeni hocamıza Terminatör" diyebilir miyiz sorusuna, "Benim için bir mahsuru yok, kendisi de isterse neden olmasın" yanıtını vermişti. Siyah-beyazlı taraftarların da teknik patron Valerien İsmael için cumartesi günü oynanacak Alanyapor maçı için ''Terminatör'' konseptli özel bir koreografi hazırladıkları öğrenildi.
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