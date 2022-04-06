Beşiktaş taraftarından Ismael'e özel hazırlık!

Hafta içindeki bir idmanda takımını Vodafone Park'ta taraftarlarla buluşturan Valerien İsmael için şimdi de taraftarlar benzer bir jest yapmak için kolları sıvadı. Fransız teknik adam için yapılan imza töreninde Başkan Ahmet Nur Çebi, "Yeni hocamıza Terminatör" diyebilir miyiz sorusuna, "Benim için bir mahsuru yok, kendisi de isterse neden olmasın" yanıtını vermişti. Siyah-beyazlı taraftarların da teknik patron Valerien İsmael için cumartesi günü oynanacak Alanyapor maçı için ''Terminatör'' konseptli özel bir koreografi hazırladıkları öğrenildi.
Hafta içindeki bir idmanda takımını Vodafone Park'ta taraftarlarla buluşturan Valerien İsmael için şimdi de taraftarlar benzer bir jest yapmak için kolları sıvadı. Fransız teknik adam için yapılan imza töreninde Başkan Ahmet Nur Çebi, "Yeni hocamıza Terminatör" diyebilir miyiz sorusuna, "Benim için bir mahsuru yok, kendisi de isterse neden olmasın" yanıtını vermişti. Siyah-beyazlı taraftarların da teknik patron Valerien İsmael için cumartesi günü oynanacak Alanyapor maçı için ''Terminatör'' konseptli özel bir koreografi hazırladıkları öğrenildi.
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