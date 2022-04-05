TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe o yıldız için karşı karşıya! Luis Suarez...

Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Luis Suarez, her geçen gün Süper Lig'e daha fazla yaklaşıyor. Fenerbahçe ile görüştüğü konuşulan Suarez'in menajerleri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı. Böylece Fenerbahçe ile Beşiktaş bir yıldız transferinde daha karşı karşıya gelmiş oldu. Fenerbahçe'nin Luis Suarez için ilk hamleyi yapan takımdı.

ATLETICO'YA VEDAYA HAZIRLANIYOR



Atletico Madrid'den ayrılacak olan Uruguaylı golcünün menajeri ile temasa geçilmiş imza parası dahi gündeme gelmişti. Ancak Suarez'in Beşiktaş'a da önerildiği ifade edildi.