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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe o yıldız için karşı karşıya! Luis Suarez...

Spor haberi... İspanyol ekibi Atletico Madrid ile yol ayrımına gitmeye hazırlanan Luis Suarez'e talip olan Fenerbahçe'nin ardından, Beşiktaş'ın yıldız isme talip olduğu öğrenildi. Ezeli rakiplerin Suarez'in menajeri ile görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar... (FB BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe o yıldız için karşı karşıya! Luis Suarez...

Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Luis Suarez, her geçen gün Süper Lig'e daha fazla yaklaşıyor. Fenerbahçe ile görüştüğü konuşulan Suarez'in menajerleri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı. Böylece Fenerbahçe ile Beşiktaş bir yıldız transferinde daha karşı karşıya gelmiş oldu. Fenerbahçe'nin Luis Suarez için ilk hamleyi yapan takımdı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe o yıldız için karşı karşıya! Luis Suarez...

ATLETICO'YA VEDAYA HAZIRLANIYOR

Atletico Madrid'den ayrılacak olan Uruguaylı golcünün menajeri ile temasa geçilmiş imza parası dahi gündeme gelmişti. Ancak Suarez'in Beşiktaş'a da önerildiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe o yıldız için karşı karşıya! Luis Suarez...

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe yönetiminin bu durumdan pek de hoşnut olmadığı da gelen haberler arasında. Ancak Beşiktaşlı kurmayların kendilerinin Suarez ile daha önce ilgilendiklerini iddia ettikleri de gelen haberlere arasında.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe o yıldız için karşı karşıya! Luis Suarez...

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın Uruguaylı golcü için ciddi bir kaynak ayırdığı ve transfer savaşının yeni döneme damgasını vurabileceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe o yıldız için karşı karşıya! Luis Suarez...

35 yaşındaki Luis Suarez için iki dev kulüp sezon sonunda karşı karşıya gelecek. Uruguaylı yıldızı iki takım da çok istiyor.

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