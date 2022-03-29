Beşiktaş'ta Valerien Ismael kuralları! İşte yaptığı değişiklikler

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, hızlı bir giriş yaptı. Başkan Çebi'nin de katıldığı imza töreninde 3-4-3 sisteminden vazgeçmeyeceğini net bir dille ifade eden Fransız çalıştırıcı, oyuncularını da buna alıştırmak için yoğun çaba harcıyor. Öyle ki takımına başına geçtiği ilk günden itibaren siyah-beyazlıların yeni oyun sisteminin 3-4-3 olacağını anlatan İsmael, bu çalışmalarını sadece pratikte değil, teorik olarak da anlatıyor.

TERCÜMANLAR ANLATTI

Siyah-beyazlı çalıştırıcı, dün sabah yapılan idmanda da saha ortasına getirttiği bir pano üzerinde takıma yeni uygulayacağı sistemi anlatmaya başladı. Takımın fizik-kondisyon yüklemesi yaptığı sırada kalemi eline alan Fransız hoca, 3-4-3'ün nasıl oynanacağını yazmaya başladı. Panoda her futbolcunun neler yapması gerektiğini tek tek anlatan İsmael, taktik çalışmasına geçmeden önce tercümanlar aracılığıyla oyuncularına sistemin nasıl uygulanacağını anlattırdı.

FAZLA VAKTİMİZ YOK

Değişecek olan oyun sisteminin sadece pratikte değil, teoride de iyi anlaşılmasını isteyen Fransız teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Yeni bir sisteme geçmek kolay değil biliyorum ancak çok vaktimiz yok. Hepimiz profesyonel oyuncularsınız ve saha içinde neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Burada yapılması gerekenleri açıkça yazdım. Ya bu sistemi öğreneceksiniz, ya da başaramayan arkadaşlarla yollarımız ayrılacak."

KANATLARA ÖZEL İLGİ

Beşiktaş'ın yeni hocası Ismael 'sistemim' dediği 3-4-3'ü işletecek en önemli mevki olan sağ ve solda oynayabilecek potansiyelli oyuncularla görüşmelere başladı. Rıdvan, Umut, Rosier, Kerem, Larin, N'Koudou, Ghezzal ve Töre ile konuştu. Şu an için 4'lü orta sahanın iki kanadında görev alabilecek oyuncu olarak Rosier ve Rıdvan ön plana çıktı. Ismael; Rosier ve Rıdvan'la özel olarak ilgilenirken 3-4-3'ün kanat oyuncularının neler yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini tek tek detaylı şekilde anlatıyor. Pas, destek, çapraz koşu, genişlik, hareketlilik ve yerleşme çalışmaları yapıyor.

OĞUZHAN VE TÖRE: HAZIRIZ

Ismael'in göreve gelmesi Oğuzhan ile Gökhan'a umut oldu. İki oyuncu Fransız teknik adamla özel olarak görüştü. 3-4-3'te top yapabilen aynı zamanda sertliği olan orta saha oyuncusu ihtiyacını bilen Oğuzhan, bu sistemde oynadığını, hatta Hollanda U-21 Milli Takımı'nda pek çok kez bu sistemi uyguladığını söyledi. Töre ise daha çok dikine, topla sıfıra ya da ceza sahasına inen oyuncu ihtiyacı olduğunu ve kendisinin bu özellikleri sayesinde Premier Lig'e kadar yükseldiğini ifade etti.

İDMAN TARAFTARA AÇIK

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı öncesi cuma günü Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman yapacak. Taraftarların idmana büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

OYUN KURUCU DE SOUZA

Yeni sistemde oyun kurucu olarak Josef öne çıktı. Oyunu kurmak için defans oyuncusundan top alıyor. Pası geri verdiğinde Rıdvan'ı ileri koşturuyor. Rıdvan hücumu desteklemek için öne çıkan Josef'i paslarıyla hücumun içinde tutuyor.

SAHAYI TAM 70 METRE DARALTTI

Hırslı bir giriş yapan İsmael hızlı bir giriş yaptı. Önce sahayı 70 metreye daralttı ve takımı 3-4-3 dizilişiyle düzenledi. Ceza sahasına rakip savunmayı simüle etmek için 4 manken yerleştirdi. Merkez savunma oyuncusu olarak Necip, Vida, Montero ve Serdar'ı topla başlattı.

EN BAŞARILI İSİM NECİP

Bu periyotta en başarılı görünen isim Necip oldu. Kaleciden ilk pası alan Necip, geriyi de kontrol ettikten sonra topu Rıdvan'a atıyor. Rıdvan'ın çapraz koşusu sırasında sağ tarafı destekleyen Can, içeriyi açıyor ve her seferinde öne doğru hareket ederek hücum içinde yer alıyor.

KALABALIK HÜCUM

Can, öne çıkan Rıdvan Yılmaz'la paslaşırken, Ghezzal çapraz koşuyla topu boş alana çekiyor. Forvetteki oyuncu hemen ön ya da arka direğe hareketleniyor. Kanat oyuncusu ortayı yapmadan önce Ghezzal, Can ve Josef de rakip ceza sahası içinde pozisyon alarak hücuma destek veriyor.