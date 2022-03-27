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Sörloth transferinde flaş gelişme! Beşiktaş ve Trabzonspor...

Trabzonspor forması altında gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Alexander Sörloth, Bundesliga ve La Liga'da istediğini bulamadı. İspanyol basınına göre sezon sonunda Leipzig'e geri dönecek olan Sörloth için Beşiktaş devrede. İşte transferdeki flaş detay... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 16:43
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Sörloth transferinde flaş gelişme! Beşiktaş ve Trabzonspor...

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Sörloth, Leipzig'e transfer olmuştu. Burada beklentilerin altında kalan Norveçli golcü La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a kiralanmıştı.

Sörloth transferinde flaş gelişme! Beşiktaş ve Trabzonspor...

Ancak Sörloth için işler burada da iyi gitmedi. İspanyol basınına göre San Sebastian ekibi, Sörloth'un 17 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Bu durumda golcü oyuncu Leipzig'e geri dönecek.

Sörloth transferinde flaş gelişme! Beşiktaş ve Trabzonspor...

Alman kulübünün Sörloth'u başka bir takıma kiralamaya sıcak baktığı belirtilirken, Türkiye'de hala gündemde olan yıldız golcü için Beşiktaş'ın devrede olduğu belirtildi.

Sörloth transferinde flaş gelişme! Beşiktaş ve Trabzonspor...

Ancak İspanyol basınına göre Leipzig, anlaşma gereği Sörloth için Türkiye'den aldığı her teklif için Trabzonspor'u bilgilendirmek durumunda. Fırtına'nın gelen teklifi karşılaşamsı halinde ise Sörloth Türkiye'de Trabzonspor'dan başka forma giyemeyecek.

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