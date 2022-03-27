Sörloth transferinde flaş gelişme! Beşiktaş ve Trabzonspor...

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Sörloth, Leipzig'e transfer olmuştu. Burada beklentilerin altında kalan Norveçli golcü La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a kiralanmıştı.
Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Sörloth, Leipzig'e transfer olmuştu. Burada beklentilerin altında kalan Norveçli golcü La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a kiralanmıştı.
Ancak Sörloth için işler burada da iyi gitmedi. İspanyol basınına göre San Sebastian ekibi, Sörloth'un 17 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Bu durumda golcü oyuncu Leipzig'e geri dönecek.
Alman kulübünün Sörloth'u başka bir takıma kiralamaya sıcak baktığı belirtilirken, Türkiye'de hala gündemde olan yıldız golcü için Beşiktaş'ın devrede olduğu belirtildi.
Ancak İspanyol basınına göre Leipzig, anlaşma gereği Sörloth için Türkiye'den aldığı her teklif için Trabzonspor'u bilgilendirmek durumunda. Fırtına'nın gelen teklifi karşılaşamsı halinde ise Sörloth Türkiye'de Trabzonspor'dan başka forma giyemeyecek.