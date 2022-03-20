BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael tamam! Gözler Ahmet Nur Çebi'de

Temmuz ayında başlayan Yunanistan macerası ağustos ayında sona eren 46 yaşındaki teknik adam, bir sezon sonra ise Avusturya ekibi LASK'ın teknik direktörü oldu.

LASK'ta beklenenin üzerinde bir performans sergileyen Ismael, ardından ise Ada'nın yolunu tutarak Barnsley ile anlaştı. Bu sezon başında West Bromwich'le anlaşan Valerien Ismael, Championship'e iyi başlasa da sezonun geri kalanında beklentinin altında kaldı ve şubat ayında görevinden alındı.