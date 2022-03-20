BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael tamam! Gözler Ahmet Nur Çebi'de

Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna U19 takımının hocası Önder Karaveli'yi getiren ve yabancı bir çalıştırıcı için sezon sonunu bekleme kararı alan Beşiktaş'ta bu süreç öne çekildi.
Son haftalarda alınan sonuçların ardından teknik direktörlük için görüşmelerini hızlandıran Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Fransız teknik adam Valerien Ismael'le görüştü ve bu hocanın ismini yönetime iletti.
Trabzonspor mücadelesine kadar teknik adam konusunu çözüme kavuşturmak isteyen siyah-beyazlılarda, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kararı doğrultusunda Valerien Ismael'in İstanbul'a davet edileceği öğrenildi.