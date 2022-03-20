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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael tamam! Gözler Ahmet Nur Çebi'de

Teknik direktör Önder Karaveli ile sezon sonu yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş'ta, üst üste alınan kötü sonuçların ardından bu süreç erkene çekildi. Siyah-beyazlılar, yeni hoca arayışlarına hız verirken, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz ay West Bromwich'ten ayrılan Fransız teknik adam Valerien Ismael'le görüştü ve bu isim için yönetime teklif sundu. Ismael konusunda son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 14:12 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 14:13
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael tamam! Gözler Ahmet Nur Çebi'de

Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna U19 takımının hocası Önder Karaveli'yi getiren ve yabancı bir çalıştırıcı için sezon sonunu bekleme kararı alan Beşiktaş'ta bu süreç öne çekildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael tamam! Gözler Ahmet Nur Çebi'de

Son haftalarda alınan sonuçların ardından teknik direktörlük için görüşmelerini hızlandıran Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Fransız teknik adam Valerien Ismael'le görüştü ve bu hocanın ismini yönetime iletti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael tamam! Gözler Ahmet Nur Çebi'de

Trabzonspor mücadelesine kadar teknik adam konusunu çözüme kavuşturmak isteyen siyah-beyazlılarda, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kararı doğrultusunda Valerien Ismael'in İstanbul'a davet edileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael tamam! Gözler Ahmet Nur Çebi'de

3'LÜ SAVUNMA OYNATIYOR

Futbolculuk kariyerinde Fransa, İngiltere ve Almanya liglerinde forma giyen Valerien Ismael, futbolu bıraktığı Hannover'de profesyonel yönetici olarak görev aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael tamam! Gözler Ahmet Nur Çebi'de

2009-2011 yılları arasında yöneticilik yapan ve ardından teknik adamlığa adım adan Ismael, Hannover'in rezerv takımını 2 yıl çalıştırıp ardından Wolfsburg'un rezerv takımının başına geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael tamam! Gözler Ahmet Nur Çebi'de

Buradaki 1 sezonluk tecrübesinin ardından önce Nürnberg'i ve daha sonra da Wolfsburg'u çalıştıran Valerien Ismael, ardından Almanya'nın dışına çıktı ve Yunanistan ekibi Apollon'la anlaştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael tamam! Gözler Ahmet Nur Çebi'de

Temmuz ayında başlayan Yunanistan macerası ağustos ayında sona eren 46 yaşındaki teknik adam, bir sezon sonra ise Avusturya ekibi LASK'ın teknik direktörü oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael tamam! Gözler Ahmet Nur Çebi'de

LASK'ta beklenenin üzerinde bir performans sergileyen Ismael, ardından ise Ada'nın yolunu tutarak Barnsley ile anlaştı. Bu sezon başında West Bromwich'le anlaşan Valerien Ismael, Championship'e iyi başlasa da sezonun geri kalanında beklentinin altında kaldı ve şubat ayında görevinden alındı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael tamam! Gözler Ahmet Nur Çebi'de

ALTERNATİFİ FARKE

3-4-3 sistemini tercih eden Fransız çalıştırıcı konusunda Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kararı beklenirken, siyah-beyazlı ekibin diğer alternatifi ise uzun süredir gündemde olan Daniel Farke.

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