Haberler Beşiktaş Burak Yılmaz bombası! Süper Lig ekipleriyle görüştü

Burak Yılmaz bombası! Süper Lig ekipleriyle görüştü

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'in yolunu tutan Burak Yılmaz, Fransa'da şampiyonluk yaşayarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Lille olan sözleşmesi sezon sonu sonra erecek tecrübeli futbolcunun Süper Lig'e döneceği iddia edilmişti. Burak Yılmaz'ın iki Süper Lig kulübüyle görüşme yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 10:15
Burak Yılmaz bombası! Süper Lig ekipleriyle görüştü

Burak Yılmaz'ın sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Lille'den ayrılması bekleniyor…

Burak Yılmaz bombası! Süper Lig ekipleriyle görüştü

BEŞİKTAŞ VE A.DEMİRSPOR'LA GÖRÜŞÜYOR

Takvim'in haberine göre; Bu sezon Fransız ekibinde istediği performansı yakalayamayan milli oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor...

Burak Yılmaz bombası! Süper Lig ekipleriyle görüştü

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ve Adana Demirspor ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Burak Yılmaz bombası! Süper Lig ekipleriyle görüştü

Önümüzdeki günlerde Burak Yılmaz ile Süper Lig kulüplerinin görüşmelerinin daha da alevleneceği belirtildi.

Burak Yılmaz bombası! Süper Lig ekipleriyle görüştü

7 GOL 5 ASİST

Bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 33 resmi maçta 7 kez rakip fileleri sarsan Burak Yılmaz, 5 de asist yapma başarısı gösterdi...

Burak Yılmaz bombası! Süper Lig ekipleriyle görüştü

Tecrübeli golcü geçen sezon ise 33 karşılaşmada 18 gol atarken 5 de asiste imza atmıştı.

Burak Yılmaz bombası! Süper Lig ekipleriyle görüştü

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lille formasıyla Chelsea filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Devler Ligi tarihine geçti…

Burak Yılmaz bombası! Süper Lig ekipleriyle görüştü

Burak Yılmaz (36 yaş 244 gün), Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası eleme turlarında Ryan Giggs (37 yaş 148 gün) ve Paolo Maldini'nin (36 yaş 333 gün) ardından gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

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