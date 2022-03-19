Burak Yılmaz bombası! Süper Lig ekipleriyle görüştü

Önümüzdeki günlerde Burak Yılmaz ile Süper Lig kulüplerinin görüşmelerinin daha da alevleneceği belirtildi.

7 GOL 5 ASİST

Bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 33 resmi maçta 7 kez rakip fileleri sarsan Burak Yılmaz, 5 de asist yapma başarısı gösterdi...