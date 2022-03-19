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Beşiktaş - Hatayspor maçı öncesi Önder Karaveli öğrencilerine seslendi! "Şok etkisi yaratsın diye..."

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, Atakaş Hatayspor maçı öncesi futbolcularla beraber özel bir görüşme gerçekleştirdi. Karaveli yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın hedefsiz kalmadığının ifade ederken, faturayı kimseye kesmeyeceğini aktardı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 11:13 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 11:14
Beşiktaş - Hatayspor maçı öncesi Önder Karaveli öğrencilerine seslendi! "Şok etkisi yaratsın diye..."

Süper Lig'deki son maçında yaşadığı Galatasaray mağlubiyeti sonrası moralleri bozulan futbolcularını Cumartesi günü oynanacak Atakaş Hatayspor maçına hazırlayan Teknik Direktör Önder Karaveli, hedefsiz kalınmadığını ve Beşiktaş'ın her maça kazanmak için çıkması gerektiğini hatırlattı, oyuncularını adeta ayağa kaldırdı.

Beşiktaş - Hatayspor maçı öncesi Önder Karaveli öğrencilerine seslendi! "Şok etkisi yaratsın diye..."

Önce Beşiktaş diyerek takımını bugünkü maça hazırlayan Önder Karaveli, kalan mücadelelerde moral kazanmak için milli araya galibiyetle girilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Beşiktaş - Hatayspor maçı öncesi Önder Karaveli öğrencilerine seslendi! "Şok etkisi yaratsın diye..."

Milliyet'in haberine göre, öncelikle Galatasaray maçının analizini yaparak, derbideki hataları masaya yatıran tecrübeli çalıştırıcının şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

Beşiktaş - Hatayspor maçı öncesi Önder Karaveli öğrencilerine seslendi! "Şok etkisi yaratsın diye..."

"Sadece o maçta değil tüm maçlarda yapılan değişikler taktiksel değişikliklerdir. Kimi zaman takımda şok etkisi yaratsın diye yapılan değişiklikler vardır.

Beşiktaş - Hatayspor maçı öncesi Önder Karaveli öğrencilerine seslendi! "Şok etkisi yaratsın diye..."

Ben bu hamlelerle birilerine fatura kesmeye çalışmam. Önce Beşiktaş diyoruz. Her şey takımın kazanıp daha iyi yerlere gelmesiyle ilgili.

Beşiktaş - Hatayspor maçı öncesi Önder Karaveli öğrencilerine seslendi! "Şok etkisi yaratsın diye..."

Ligde çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkmak istiyoruz. Bu nedenle sadece Hatayspor karşılaşmasını değil, kalan tüm maçların hepsini kazanmalıyız. Hedeften uzaklaştık diye bir şey söz konusu değil. Beşiktaş'ın her zaman bir hedefi vardır. Bu yüzden kazanmalıyız."

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