Beşiktaş - Hatayspor maçı öncesi Önder Karaveli öğrencilerine seslendi! "Şok etkisi yaratsın diye..."

Süper Lig'deki son maçında yaşadığı Galatasaray mağlubiyeti sonrası moralleri bozulan futbolcularını Cumartesi günü oynanacak Atakaş Hatayspor maçına hazırlayan Teknik Direktör Önder Karaveli, hedefsiz kalınmadığını ve Beşiktaş'ın her maça kazanmak için çıkması gerektiğini hatırlattı, oyuncularını adeta ayağa kaldırdı.
Önce Beşiktaş diyerek takımını bugünkü maça hazırlayan Önder Karaveli, kalan mücadelelerde moral kazanmak için milli araya galibiyetle girilmesi gerektiğinin de altını çizdi.
Milliyet'in haberine göre, öncelikle Galatasaray maçının analizini yaparak, derbideki hataları masaya yatıran tecrübeli çalıştırıcının şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: