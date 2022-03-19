Beşiktaş - Hatayspor maçı öncesi Önder Karaveli öğrencilerine seslendi! "Şok etkisi yaratsın diye..."

"Sadece o maçta değil tüm maçlarda yapılan değişikler taktiksel değişikliklerdir. Kimi zaman takımda şok etkisi yaratsın diye yapılan değişiklikler vardır.

Ben bu hamlelerle birilerine fatura kesmeye çalışmam. Önce Beşiktaş diyoruz. Her şey takımın kazanıp daha iyi yerlere gelmesiyle ilgili.