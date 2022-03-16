Gözler Talisca'da!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yönetimin listesinin ilk sıralarında yer alan isim ise Anderson Talisca... Siyah-beyazlıların eski yıldızı Talisca, Suudi Arabistan'dan ayrılabilir. Kulübünden ayrılmak istediği konuşulan Brezilyalı yıldız için Suudi Arabistan basınından yeni haberler geliyor. Almowaten ve Al Kas'ta yer alan habere göre Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Al Nassr başkanıyla görüşmek için iki gün içinde Riyad'a gidecek. Anderson Talisca'nın sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

TARAFTARIMIZI MUTLU EDECEĞİZ

Brezilyalı yıldız iki sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve önemli izler bırakmıştı. Adı zaman zaman siyahbeyazlı kulüple anılan Talisca için Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına verdiği demeçte oyuncuya açık kapı bırakmıştı, "Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız. Talisca'yı beğeniyorum. Bizim şartlarımızı kabul ederse onu sırtımda taşırım" ifadelerini kullanmıştı. Brezilyalı yıldızın durumu Cuma günü netleşecek, eğer ayrılırsa Beşiktaş yönetimi ilk resmi teklifini yapacak.

8 MİLYON EURO KAZANIYOR

Talisca, yılda 8 milyon euro kazanmasına rağmen uzun süredir kendisine ödeme yapılmıyor. Menajer Leite de bunu fırsat bilerek, Al Nassr yönetimine, "Ya Talisca'yı serbest bırakın, ya da FIFA'ya gidip serbest kalırız" restini çekecek. Arabistan basınında Talisca'nın serbest kalması durumunda ya Brezilya'ya döneceği ya da Türkiye'den bir takıma geleceği iddia ediliyor.