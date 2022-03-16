Beşiktaş'ta Alex Teixeira pişmanlığı! 1 golü servet değerinde

Son olarak Galatasaray maçında etkisiz bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcu sonunda taraftarın da sabrını taşırdı.

1 GOLÜNÜN MALİYETİ ÇILDIRTTI

Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro (48 milyon TL) kazanmasına rağmen bir türlü isteneni veremeyen yıldız futbolcunun 1 golünün maliyeti ise dikkat çekti.