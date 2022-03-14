SPOR HABERİ - Atiba sahada olacak mı? İşte Beşiktaş'ın Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş'ta zorlu Galatasaray derbisine saatler kalan teknik direktör Önder Karaveli, o bilinen centilmen aksine bu kez son derece agresif bir konuşmayla oyuncuları maça hazırladı. Dün akşam yapılan son idman öncesi takımı toparlayan Önder Karaveli, "Mutlaka ama mutlaka 3 puanı istiyorum" diye söze girdi.
"Gelecek sezon takımın başında ben olurum olmam bunun bilmiyorum ama Beşiktaş'ın hedefi her zaman Avrupa'dır. Kupa şansımızı kaybettik ama lig sıralaması için şansımız sürüyor. Bunu sağlamak için de kazanmaktan başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullanan Önder Karaveli, şöyle devam etti:
HAKEME İTİRAZ ETMEYİN!
"Kaygan zeminler savunma oyuncuları ve kaleciler için zordur. Bu yüzden şut atmaktan çekinmeyin. Yerden kısa ve hızlı pas oyunumuzu unutmayın. Oyunu tek tarafa yığmak yerine iki kanadı da kullanıp birbirinizi dinlendirin. Geriye düşsek bile oyun disiplininden kopmayacaksınız.