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SPOR HABERİ - Atiba sahada olacak mı? İşte Beşiktaş'ın Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 29. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 29. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi son hazırlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da merak edilen isimlerden biri de tecrübeli isim Atiba... Sakat olmasına rağmen teknik direktör Önder Karaveli ile konuşan ve kendini iyi hissettiğini söyleyerek oynamak isteyen Kanadalı orta saha için son kararı Karaveli verecek. İşte Beşiktaş'ın muhtemel derbi 11'i ve detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:50
SPOR HABERİ - Atiba sahada olacak mı? İşte Beşiktaş'ın Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş'ta zorlu Galatasaray derbisine saatler kalan teknik direktör Önder Karaveli, o bilinen centilmen aksine bu kez son derece agresif bir konuşmayla oyuncuları maça hazırladı. Dün akşam yapılan son idman öncesi takımı toparlayan Önder Karaveli, "Mutlaka ama mutlaka 3 puanı istiyorum" diye söze girdi.

SPOR HABERİ - Atiba sahada olacak mı? İşte Beşiktaş'ın Galatasaray maçı muhtemel 11'i

"Gelecek sezon takımın başında ben olurum olmam bunun bilmiyorum ama Beşiktaş'ın hedefi her zaman Avrupa'dır. Kupa şansımızı kaybettik ama lig sıralaması için şansımız sürüyor. Bunu sağlamak için de kazanmaktan başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullanan Önder Karaveli, şöyle devam etti:

SPOR HABERİ - Atiba sahada olacak mı? İşte Beşiktaş'ın Galatasaray maçı muhtemel 11'i

HAKEME İTİRAZ ETMEYİN!
"Kaygan zeminler savunma oyuncuları ve kaleciler için zordur. Bu yüzden şut atmaktan çekinmeyin. Yerden kısa ve hızlı pas oyunumuzu unutmayın. Oyunu tek tarafa yığmak yerine iki kanadı da kullanıp birbirinizi dinlendirin. Geriye düşsek bile oyun disiplininden kopmayacaksınız.

SPOR HABERİ - Atiba sahada olacak mı? İşte Beşiktaş'ın Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Savunmaya hücumdan başlayacağız, bire bir oynamak yerine alan savunması yapacağız. Rakibimiz bize göre daha yorgun bunun avantajını kullanın, top sizde kalsın..." Karaveli ayrıca rakip oyuncularla kesinlikle polemiğe girilmemesini de söyleyerek "Hakem kararlarına itiraz etmeyeceksiniz" uyarısında bulundu.

SPOR HABERİ - Atiba sahada olacak mı? İşte Beşiktaş'ın Galatasaray maçı muhtemel 11'i

4 İSİM SARI ALARMDA
Beşiktaş'ta G.Saray karşılaşması öncesinde 6 futbolcunun 3 sarı kartı bulunuyor. Larin, Rıdvan, Teixeira ve Güven Yalçın bugün akşam kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta oynanacak Hatay maçında yer alamayacak. Sınırda olan diğer iki futbolcu Oğuzhan ve Welinton ise sakatlıkları sebebiyle kadroda olmayacak.

SPOR HABERİ - Atiba sahada olacak mı? İşte Beşiktaş'ın Galatasaray maçı muhtemel 11'i

SAHNE GÜVEN'iN
Çok eleştirilen Batshuayi'nin yerine geçen hafta oynanan Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de forma giyen ve golünü de atan Güven Yalçın bugünkü derbide de sahada olacak. Teknik patron Önder Karaveli'nin özel olarak konuşup motive ettiği 23 yaşındaki forvetin hocasına yine gol sözü verdiği bildirildi.

SPOR HABERİ - Atiba sahada olacak mı? İşte Beşiktaş'ın Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Güven'in "Siz bana güvendikçe ben de elimden geleni yapacağım. Derbi benim maçım olacak" dediği bildirildi. Öte yandan Mihcy Batshuayi'nin de mevkidaşıyla konuşup "Hangimizin oynadığı önemli değil. Tek düşüncemiz derbi olmalı" sözleriyle destek verdiği de gelen haberler arasında.

SPOR HABERİ - Atiba sahada olacak mı? İşte Beşiktaş'ın Galatasaray maçı muhtemel 11'i

ATIBA BELLİ DEĞİL
Durumu merak edilen isimlerden biri de kaptan Atiba... Sakat olmasına rağmen teknik direktör Önder Karaveli ile konuşan ve kendini iyi hissettiğini söyleyerek oynamak isteyen Kanadalı orta sahanın bu davranışı büyük takdir toplarken, son karar bugün maç öncesinde verilecek. Kaptan kadroda olsa bile kulübede başlayacak.

SPOR HABERİ - Atiba sahada olacak mı? İşte Beşiktaş'ın Galatasaray maçı muhtemel 11'i

ÇIKACAK KADRO MERAK KONUSU
Siyah beyazlı takımda en merak edilen konulardan biri de kadro seçimi. Karaveli, derbi kadrosunu hemen hemen şekillendirdi. Kaleyi her zaman olduğu gibi Ersin'e emanet edecek olan Karaveli, defansın sağında Rosier, solunda da Umut'a görev verecek.

SPOR HABERİ - Atiba sahada olacak mı? İşte Beşiktaş'ın Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Karaveli'nin derbideki stoper ikilisinin de Vida ve Necip olması bekleniyor. Orta sahada ise Josef ve Can takımın defansif ve hücum yükünü paylaşan futbolcular olacak. Hücum hattını ise Ghezzal- Teixeira-Kenan ve Güven Yalçın'dan oluşturması kuvvetle muhtemel.

SPOR HABERİ - Atiba sahada olacak mı? İşte Beşiktaş'ın Galatasaray maçı muhtemel 11'i

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL DERBİ 11'İ

ERSİN, ROSIER, VIDA, NECİP, UMUT, JOSEF, CAN, TEIXEIRA, GHEZZAL, KENAN, GÜVEN

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