Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Schuster sürprizi!

Beşiktaş'ta Schuster sürprizi!

Son dakika spor haberi: Daha önce de Beşiktaş’ı çalıştıran Alman teknik adam Schuster'in, Başakşehir maçını başkan Ahmet Nur Çebi’nin locasında takip ettiği ileri sürüldü. Hatta Alman hocanın Çebi'nin şoförü olan Ahmet Erim tarafından stada getirilip sonra da bırakıldığı ifade edilirken yaşananlar yeni hoca arayışlarında kafalarda soru işareti yarattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta Schuster sürprizi!
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Gelecek sezon takımın başına getireceği teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta tanıdık bir isim sürpriz şekilde gündeme geldi. Bu hocanın da Bernd Schuster olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ta Schuster sürprizi!

Duhuliye.com'un haberine göre 62 yaşındaki teknik adamın, başkan Ahmet Nur Çebi'nin 65 numaralı locasında yardımcılarıyla birlikte Başakşehir maçını takip ettiği yazıldı.

Beşiktaş'ta Schuster sürprizi!

Hatta Alman hocanın Çebi'nin şoförü olan Ahmet Erim tarafından stada getirilip sonra da bırakıldığı ifade edilirken yaşananlar yeni hoca arayışlarında kafalarda soru işareti yarattı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor