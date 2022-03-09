Beşiktaş'ta Schuster sürprizi!

Gelecek sezon takımın başına getireceği teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta tanıdık bir isim sürpriz şekilde gündeme geldi. Bu hocanın da Bernd Schuster olduğu iddia edildi.
Gelecek sezon takımın başına getireceği teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta tanıdık bir isim sürpriz şekilde gündeme geldi. Bu hocanın da Bernd Schuster olduğu iddia edildi.
Duhuliye.com'un haberine göre 62 yaşındaki teknik adamın, başkan Ahmet Nur Çebi'nin 65 numaralı locasında yardımcılarıyla birlikte Başakşehir maçını takip ettiği yazıldı.
Hatta Alman hocanın Çebi'nin şoförü olan Ahmet Erim tarafından stada getirilip sonra da bırakıldığı ifade edilirken yaşananlar yeni hoca arayışlarında kafalarda soru işareti yarattı.