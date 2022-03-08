Kenan'a güven!

Beşiktaş'ın, Başakşehir'le oynadığı mücadelede yerli isimler sahneye çıktı. Batshuayi'nin yerine tercih edilen Güven Yalçın, 41. dakikada 1-1'lik eşitliği sağlayan isim oldu. Ceza sahasında topla buluşan 23 yaşındaki oyuncu, şık bir kontrolün ardından köşeden ağları sarstı. Güven, 16. haftadaki Kayserispor karşılaşmasından sonra 11 maçlık gol orucunu bitirdi. Genç yıldız bu sezon ise Süper Lig'de 23. maçında 5. golünü attı.

388 GÜN SONRA

Kara Kartal'da ağları havalandıran diğer isim ise Kenan Karaman oldu. Eleştirilerin odağındaki 28 yaşındaki oyuncu, birçok pozisyona girdiği maçta 54'te 2-2'lik eşitliği sağladı. Sezon başında büyük umutlarla Fortuna Düsseldorf'tan transfer edilen milli oyuncu, siyah-beyazlı formayla 26. maçında ilk golünü attı. En son 12 Şubat 2021'de ağları sarsan Kenan, 388 günlük hasreti de bitirdi.

GALİBİYETİ KAÇIRDIK

Bu sezon ilk golünü atan Kenan Karaman, "İyi maç çıkardık. Ama gollerde daha dikkatli olmamız lazım, çok basit yedik. Ön tarafta da şanslarımız vardı, maçı galibiyetle de bitirebilirdik" ifadelerini kullandı.

AMATÖRCE GOLLER YEDİK

Siyah-beyazlı ekibin golcüsü Güven Yalçın, yenilen golleri eleştirdi. 23 yaşındaki oyuncu, "Önemli olan takım performansı. İlk yarıda şanslar bulduk, onları ikinci yarıda devam ettirmek istedik ama çok basit, amatörce goller yedik. İlk 11'de oynamak için elimden geleni yapıyorum. Kim oynarsa oynasın, elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum" diye konuştu.