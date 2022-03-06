TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş golcü için düğmeye bastı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...

Beşiktaş'ta gözler yeni sezonda yapılacak olan takviyelere çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlı yönetim ilk olarak skorer bir forvet alarak gol yollarındaki sıkıntıyı çözmesi hedefliyor.

Listenin ilk sırasında da Beşiktaş'ın eski forveti Cenk Tosun yer alıyor. Michy Batshuayi, Güven Yalçın ve Kenan Karaman'dan istediği katkıyı alamayan siyah-beyazlılar, Everton ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Cenk'le görüşmeleri sıklaştırdı.