Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş golcü için düğmeye bastı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş golcü için düğmeye bastı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...

Spor haberi... Bu sezon kupadan elenerek hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, zirveden de hayli uzakta. Hedefsiz kalan Siyah-Beyazlılar, gelecek sezon için kolları sıvarken özellikle gol yollarında yeni bir ismi kadrosuna katmak istiyor. İşte Beşiktaşlı kurmayların listesindeki 3 isim... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş golcü için düğmeye bastı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...

Beşiktaş'ta gözler yeni sezonda yapılacak olan takviyelere çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlı yönetim ilk olarak skorer bir forvet alarak gol yollarındaki sıkıntıyı çözmesi hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş golcü için düğmeye bastı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...

Listenin ilk sırasında da Beşiktaş'ın eski forveti Cenk Tosun yer alıyor. Michy Batshuayi, Güven Yalçın ve Kenan Karaman'dan istediği katkıyı alamayan siyah-beyazlılar, Everton ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Cenk'le görüşmeleri sıklaştırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş golcü için düğmeye bastı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...

Başkan Çebi'nin daha önce "Ona kapımız her zaman açık olacak" dediği milli forvet, siyah-beyazlılardan önce senelik 2.5 milyon euro, ardından da 2 milyon euro talep etti.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş golcü için düğmeye bastı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...

Beşiktaş yönetimi ise Cenk'e yaptığı son teklifte, "Seni takımda görmeyi çok istiyoruz ama senelik en fazla 1.6 milyon euro verebiliriz, 3 yıllık anlaşma yaparız" önerisini getirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş golcü için düğmeye bastı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...

30 yaşındaki Cenk'in önümüzdeki günlerde kararını yönetime iletmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş golcü için düğmeye bastı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...

146
Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 146 resmi maça çıkan Cenk Tosun, 67 gol ve 14 asistlik bir performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş golcü için düğmeye bastı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...

PLASE BOUPENDZA
Beşiktaş'ın santrfor listesinin ikinci sırasında Aaron Boupendza yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş golcü için düğmeye bastı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...

Gabonlu oyuncu ve kulübü Al Arabi ile temaslar şimdiden başlarken, 25 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu ile kiralama seçeneğini de değerlendiren siyah beyazlılar, transferi 15 gün içerisinde tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş golcü için düğmeye bastı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...

25 yaşındaki Gabonlu forvet formasını giydiği Al Arabi ile son maçına haftaya perşembe Umm Salal karşısında çıkacak ve bu maçın ardından Katar'da sezon tamamlanacağı için tatile gidecek.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş golcü için düğmeye bastı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...

Boupendza'nın bu süre içerisinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimiyle görüşeceği ve şartların oluşması durumunda prensip anlaşmasına varacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş golcü için düğmeye bastı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...

11
Geçen sezon Hatayspor'da 38 maçta 22 gol, 1 asistlik performans gösteren Boupendza, Al Arabi formasıyla 17 maçta 8 gol attı, 3 de asist yaparak 11 gole direkt katkı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş golcü için düğmeye bastı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...

SÜRPRiZ WELBECK
Santrfor mevkii için bir çok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, listesine yeni bir isim daha ekledi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş golcü için düğmeye bastı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...

Siyah-beyazlılar sezon sonunda Batshuayi'ye veda edecek. Bu nedenle golcü arayışlarını sıklaştıran siyah-beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş golcü için düğmeye bastı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Danny Welbeck'i kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş golcü için düğmeye bastı! Cenk Tosun, Aaron Boupendza, Danny Welbeck...

31 yaşındaki İngiliz golcünün isminin öne çıkmasının nedeni ise sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesinin bitecek olması.

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