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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Edgar le Kartal'a sağlık raporlarını gönderdi!

Trabzonspor'un, yaşadığı sakatlık sonrası yallarını ayırdığı Edgar Ie'ye Beşiktaş talip oldu. Savunma hattını Portekizli yıldızla güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, oyuncuyla ilk teması kurdu. Beşiktaş'ın ilgisinden memnun olan Edgar'ın ise sağlık raporlarını siyah-beyazlı kulübe gönderdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Edgar le Kartal'a sağlık raporlarını gönderdi!

Yeni sezon çalışmalarına erken başlayarak Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş, şimdi de devre arası Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Edgar Ie ile ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan oyuncunun sağlık raporlarını istedi.


BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Edgar le Kartal'a sağlık raporlarını gönderdi!

Sabah'ın derlediği habere göre Edgar cephesi de raporları incelemeleri için kulübe gönderdi. 27 yaşındaki futbolcunun durumu sağlık ekibi, teknik heyet ve yönetimin yaptığı ortak değerlendirmede masaya yatırıldı.


BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Edgar le Kartal'a sağlık raporlarını gönderdi!

RAKAM 500-600 BİN EURO

Yıldız stoperin en iyi ihtimalle ağustos ayında çalışmalara başlayıp eylülde sahaya çıkabileceği tespit edildi. Kartal, büyük risk taşıması nedeniyle bu transfer için henüz girişimde bulunmadı. Beşiktaş, diğer stoper adaylarıyla yapacağı görüşmede herhangi bir isimle anlaşamazsa Edgar'ı listenin başına alacak. Yönetimin, Portekizli futbolcuya yıllık ücret olarak vermeyi düşündüğü rakam ise 500 ila 600 bin Euro civarında

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