BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Edgar le Kartal'a sağlık raporlarını gönderdi!

Sabah 'ın derlediği habere göre Edgar cephesi de raporları incelemeleri için kulübe gönderdi. 27 yaşındaki futbolcunun durumu sağlık ekibi, teknik heyet ve yönetimin yaptığı ortak değerlendirmede masaya yatırıldı.

RAKAM 500-600 BİN EURO



Yıldız stoperin en iyi ihtimalle ağustos ayında çalışmalara başlayıp eylülde sahaya çıkabileceği tespit edildi. Kartal, büyük risk taşıması nedeniyle bu transfer için henüz girişimde bulunmadı. Beşiktaş, diğer stoper adaylarıyla yapacağı görüşmede herhangi bir isimle anlaşamazsa Edgar'ı listenin başına alacak. Yönetimin, Portekizli futbolcuya yıllık ücret olarak vermeyi düşündüğü rakam ise 500 ila 600 bin Euro civarında