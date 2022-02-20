Kimseyle görüşmedim

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımı yeniden çalıştırma konusunda kulüp yönetimiyle herhangi bir görüşmesinin olmadığını bildirdi. Usta hoca yaptığı açıklamada "Önder (Karaveli) hoca, Beşiktaş'ta işini severek yapıyor. Şu anda da belli ki kulübün teknik direktöre ihtiyacı yok. Beşiktaş camiası, başkanı ve yönetimi gideceği yolu biliyordur. Hepsine bu yolda başarılar diliyorum" dedi.

SPEKÜLASYONLARA ÇEKMEYİN

Adana Demir Başkanı Murat Sancak'ın kendisiyle ilgili çeşitli iddialarda bulunduğunu vurgulayan Güneş, şunları kaydetti: Spekülasyonların içine çekilmek istemiyorum. Sayın Başkan'ın yardımcı antrenör Miguel Peiro ve diğer konularla ilgili açıklamaları maalesef gerçekle örtüşmüyor. Futbol kamuoyunu meşgul etmek doğru değil.

DÜRÜST İNSAN SABREDER...

Güneş açıklamalarını şöyle bitirdi: Asıl hedefimiz, ülkemizde oyuncu üretmek, yetiştirmek, uluslararası alanda onları yarıştırmak ve başarılı olmalarını sağlamak olmalı, bütün enerjimizi bu yönde harcamalıyız. Basit insan iftira atar, dürüst insan sabreder. Farklı konulardaki diğer yalan haberlere daha sonra cevap vereceğim., camiası, başkanı ve yönetimi gideceği yolu biliyordur. Hepsine bu yolda başarılar diliyorum" dedi.