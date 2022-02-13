Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Önder Karaveli'ye böyle seslendi! "Onları ateşe atmayalım"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Önder Karaveli'ye böyle seslendi! "Onları ateşe atmayalım"

Son dakika Beşiktaş spor haberleri... Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe'yi penaltılar sonucu eleyerek adını bir üst tura yazdırırken siyah-beyazlıların son durumunu değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, teknik direktör Önder Karaveli'ye seslendi. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 09:49
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Önder Karaveli'ye böyle seslendi! "Onları ateşe atmayalım"

SİNAN VARDAR - BAŞKA BEŞİKTAŞ YOK

Beşiktaş'ın son haftalarda oynadığı futbolu beğenmiyorum. Geçtiğimiz akşam Göztepe ile oynanan kupa maçında gösterilen performans beni hayal kırıklığına uğrattı. Beşiktaş için Avrupa'ya giden en kestirme yol Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılması.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Önder Karaveli'ye böyle seslendi! "Onları ateşe atmayalım"

Kupa ilk hedef olmalı... Ama Göztepe maçında 120 dakika süren mücadelede Beşiktaş ile İzmir ekibi arasında fark yoktu. Yıllardır öz kaynak düzeninin önemine dikkat çekiyorum. Beşiktaş Fulya Şan Ökten Tesisleri'nde imkansızlıklar arasında parlayan Ersin, Rıdvan, Kerem maçın en iyileri arasındaydı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Önder Karaveli'ye böyle seslendi! "Onları ateşe atmayalım"

Beşiktaş'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta Ersin Destanoğlu'nun büyük katkısı vardı. Genç kaleci; geçen ay kazanılan Süper Kupa'da da yine başroldeydi. İki sezon önce Karius parası ödenmediği için çekip gitmese belki de Ersin, Beşiktaş formasını giyemezdi. Keza Rıdvan da öyle...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Önder Karaveli'ye böyle seslendi! "Onları ateşe atmayalım"

Buradan Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli'ye seslenmek istiyorum. Sevgili hocam seni çok seviyor ve güveniyoruz. Son haftalarda takımda yaşanan düşüşle birlikte sana da eleştiriler başladı. Bunu senin de doğal karşıladığını gözlemliyorum ve olgunluğunu takdir ediyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Önder Karaveli'ye böyle seslendi! "Onları ateşe atmayalım"

Sevgili hocam, bir gerçek var ki; Beşiktaş'ın olduğu yerde başarı da olmalıdır. Teknik ekibiniz olarak; genç yeteneklere yer verip onlara güvenmeniz kulübün geleceği acısından çok önemli. Ancak takımın gençlerini sahaya sürerken maç kazandıracak yıldızları yedekte oturtmak hatadır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Önder Karaveli'ye böyle seslendi! "Onları ateşe atmayalım"

Emirhan yarın büyük yıldız olacaksa Pjanic'le, Batshuayi ile birlikte oynayarak olacaktır. Josef, Atiba ve gibi gerçek yıldızlar gençleri saha içinde de rahatlatacak isimlerdir. Sayın hocam sen de biliyorsun ki, genç futbolcularımız üst yapıya geçerken altyapıda gereken tecrübeyi elde edemiyorlar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Önder Karaveli'ye böyle seslendi! "Onları ateşe atmayalım"

Gençleri sahaya dizerken onlardan büyük beklentimiz var ama onları da bir anda ateşe atmayalım. Tabii bu konuda sizin tecrübelerinize güveniyoruz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Önder Karaveli'ye böyle seslendi! "Onları ateşe atmayalım"

Bir lafım da büyük Beşiktaş taraftarına... Geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında tribünler harikaydı. Tribün liderlerinin omuz omuza takıma destek vermesiyle Beşiktaş takımı büyük bir desteği arkasına aldı. Ama Göztepe maçında tribünler bomboştu. Lütfen tam destek verelim. Başka Beşiktaş yok!

DİĞER
Emine Ün'ün 17 yaşındaki kızı Duru Kınay güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!
Çanakkale, Hakkari ve Tekirdağ'a petrol arama ruhsatı verildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor