BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Önder Karaveli'ye böyle seslendi! "Onları ateşe atmayalım"

Buradan Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli'ye seslenmek istiyorum. Sevgili hocam seni çok seviyor ve güveniyoruz. Son haftalarda takımda yaşanan düşüşle birlikte sana da eleştiriler başladı. Bunu senin de doğal karşıladığını gözlemliyorum ve olgunluğunu takdir ediyorum.

Sevgili hocam, bir gerçek var ki; Beşiktaş'ın olduğu yerde başarı da olmalıdır. Teknik ekibiniz olarak; genç yeteneklere yer verip onlara güvenmeniz kulübün geleceği acısından çok önemli. Ancak takımın gençlerini sahaya sürerken maç kazandıracak yıldızları yedekte oturtmak hatadır.