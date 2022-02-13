Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'den hakem isyanı! "Hatalardan çok puan kaybettik"

Ahmet Nur Çebi'den hakem isyanı! "Hatalardan çok puan kaybettik"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği'nde düzenlenen gecede açıklamalarda bulundu. Bu sene takım olarak iyi bir gidişatta olmadıklarını belirten Çebi, "Hakem hatalarından çok çektik, çok puan kaybı yaşadık" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 22:31
Ahmet Nur Çebi'den hakem isyanı! "Hatalardan çok puan kaybettik"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Adana Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği'nin Adana'da düzenlediği geceye katıldı. Gecede alkışlarla karşılanan başkan Çebi'ye, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Hakan Daltaban, Bilgehan Cenk Sürmen, Fırat Fidan eşlik etti.

Gecede yeni üyelere ve kongre üyelerine belgeleri verildi. Yeni kongre üyelerinin tanıtıldığı gecede açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, "Bölgeden gelen tüm dernek başkanlarına teşekkür ediyorum. Şehrin iki büyük camiasıda var Adanaspor ve Adana Demirspor bunlardan biri Adana Demirspor ile yarın oynayacağız. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Derneklerinin yaptığı çalışmalardan dolayı hepsini tebrik ediyorum. Bu sene takım olarak gidişatımız iyi değil. Hakem hatalarından çok çektik. Çok puan kaybı yaşadık. Bu sene ilk hakem hatasını da Adana Demirspor maçıyla yaşamıştık. Yarın inşallah hakem hatasız bir maç geçer dileğinde bulunuyorum. Beşiktaşımıza yarınki maçta başarılar diliyorum. Yeni kongre üyelerimize de hoşgeldin diyorum" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından kongre üyelerinin belgeleri verildi.


DİĞER
Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı bikinili pozu sosyal medyayı salladı! File çorabın üzerine bikini giydi "Neden Aleyna?"
Özel Haber... Rüzgar değil fırtına! Edin Visca parasını çıkardı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor