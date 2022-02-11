Turgay Demir Beşiktaş - Göztepe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Uzatma dakikalarında da manzara değişmedi, Beşiktaş oyunu Göztepe sahasına yıkarken, İzmir temsilcisi kontratak düzeninde kaldı. 120 dakikanın toplamında Ghezzal, Bathshuayi ve Larin ile 7-8 pozisyon bulan Beşiktaş topu çerçeveye gönderemedi. Oğuzhan ve Texeira'nın tarifi imkansız kötü oyunları da öndeki etkinliği azaltan faktörler arasında ilk sıradaydı.

Oğuzhan bildiğin emekli olmuş, Texeira ise kariyeri boyunca ne yaptıysa onların tümünü inkar edercesine topla boğuşuyor. Ben eski ben değilim, diyor adeta. Göztepe oyunun büyük bölümünde savunmasını sağlam tutup Ndiaye ve Halil ile kontraya çıkıp tehlike yarattı. İyi mücadele ettiler.