Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Adem Ljajic'e resmen...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Sezon başından bu yana formsuzluğu nedeniyle forma şansı bulamayan ve ara transfer döneminde de Başakşehir'in kapısından dönen Adem Ljajic'e, Partizan talip oldu.
Adem Ljajic için siyah-beyazlılara Sırbistan'dan sürpriz bir teklif geldi. Ljajic'in eski takımı Partizan, yıl sonuna kadar maaşının (1 milyon 750 bin euro) 250 bin euro'sunu karşılayarak oynatmak istediğini iletti. Beşiktaş'ın bu teklife cevap vermek için 24 saati kaldı çünkü Sırbistan'da ara transfer dönemi bugün sona eriyor.