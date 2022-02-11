Ali Gültiken Beşiktaş Göztepe maçını değerlendirdi

Aslında Beşiktaş'ın becerikli çok fazla oyuncusu da sahadaydı. Larin, Alex, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal'ın olduğu yerde de daha güçlü bir ofans oyunu ve daha çok pozisyon beklentisi olması çok doğal ama Beşiktaş bu pozisyon zenginliğini normal sürede çok aradı.