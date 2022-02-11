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Ali Gültiken Beşiktaş Göztepe maçını değerlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turunda sahasında Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, penaltı vuruşları sonrasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Siyah-Beyazlılar'da Ersin Destanoğlu 2 penaltı kurtarışıyla turu getiren isim oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken de karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 07:30
Ali Gültiken Beşiktaş Göztepe maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın uzun dönemlerden sonra, rakibinin oynamasına müsaade ettiği bir maç oldu. Özellikle orta alanlar çok rahat geçildi. Bu kadar rahat geçilmeye izin verdiğin zaman oyunun mesafesi uzuyor.

Ali Gültiken Beşiktaş Göztepe maçını değerlendirdi

Savunmalar daha fazla geride kalmaya başlıyor, boş alanlar çoğalıyor. Göztepe zaten etkili bir kontratak takımı olduğu için bu alanlar oyunu onların istediği noktaya getirdi. Özellikle Halil ve Moubandje tarafı oyunu çok zorladı.

Ali Gültiken Beşiktaş Göztepe maçını değerlendirdi

Beşiktaş kalesinde fazlasıyla bire bir pozisyonlar da yakaladılar. Bu da beraberinde pozisyon zenginliği getirdi. Maçta bu kadar pozisyona rağmen penaltılar dışında gol bulunmaması da şaşırtıcı. Oyun genel itibariyle Göztepe'nin istediği şekilde oynandı.

Ali Gültiken Beşiktaş Göztepe maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın o alıştığımız oyunu daraltan, rakibini sıkıştırıp topu çabuk kapan görüntüsünü de aradık. Oyun biraz daha orta sahadan ziyade bu bölgeyi çabuk geçip kale önlerinde oynanmaya çalışıldı.

Ali Gültiken Beşiktaş Göztepe maçını değerlendirdi

Aslında Beşiktaş'ın becerikli çok fazla oyuncusu da sahadaydı. Larin, Alex, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal'ın olduğu yerde de daha güçlü bir ofans oyunu ve daha çok pozisyon beklentisi olması çok doğal ama Beşiktaş bu pozisyon zenginliğini normal sürede çok aradı.

Ali Gültiken Beşiktaş Göztepe maçını değerlendirdi

Ancak uzatma dakikalarında bu pozisyonları buldu. Ama onları da istediği sonuca çeviremedi. Penaltılarda Ersin'in başarısı ile gelen turu da cebine koyup yoluna devam etti.

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