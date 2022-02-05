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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jeremain Lens futbolu bırakmayı düşünüyor

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmasının ardından geleceği merak konusu olan Jeremain Lens'ten sürpriz bir karar geldi. Siyah-beyazlılarda kendini gösteremeyen Hollandalı futbolcunun radikal bir karar alarak futbolu bırakmayı düşündüğü iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 16:34
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jeremain Lens futbolu bırakmayı düşünüyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Vodafone Park'ta oynayacağu Fraport TAV Antalyaspor maçına hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jeremain Lens futbolu bırakmayı düşünüyor

Siyah-beyazlılar, takımda düşünmediği 4 oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı. Kara Kartal bu isimlerin maliyetlerinden kurtulmak için arayışlara girdi. Siyah-beyazlılara Lens'ten sürpriz bir haber geldi. Takvim'in haberine göre; Lens radikal bir şekilde futbolu bırakmayı düşünüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jeremain Lens futbolu bırakmayı düşünüyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamada göndermek istedikleri oyuncularla ilgili olarak, "Bu arkadaşlar maalesef gitmiyorlar. Nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik, mesleğe nasıl saygıları var anlayamıyorum. Yan tarafta koşarak; 1, 2 senedir para almayı içlerine sindirebilen arkadaşlarla yollarımızı ayırarak doğru yapmışız" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jeremain Lens futbolu bırakmayı düşünüyor

Bu isimler, kadro dışı kalan N'Koudou, Lens, Ljajic ve DouglasBeşiktaş'ta uzun süre forma giymeyen oyuncuların akıbeti merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jeremain Lens futbolu bırakmayı düşünüyor

Beşiktaş'a geldiği günden beri hiçbir varlık gösteremeyen Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens'in radikal bir karar aldığı ve futbolu bırakmayı düşündüğü iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jeremain Lens futbolu bırakmayı düşünüyor

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Sunderland'den 4 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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