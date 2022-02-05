BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jeremain Lens futbolu bırakmayı düşünüyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Vodafone Park'ta oynayacağu Fraport TAV Antalyaspor maçına hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Vodafone Park'ta oynayacağu Fraport TAV Antalyaspor maçına hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar, takımda düşünmediği 4 oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı. Kara Kartal bu isimlerin maliyetlerinden kurtulmak için arayışlara girdi. Siyah-beyazlılara Lens'ten sürpriz bir haber geldi. Takvim'in haberine göre; Lens radikal bir şekilde futbolu bırakmayı düşünüyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamada göndermek istedikleri oyuncularla ilgili olarak, "Bu arkadaşlar maalesef gitmiyorlar. Nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik, mesleğe nasıl saygıları var anlayamıyorum. Yan tarafta koşarak; 1, 2 senedir para almayı içlerine sindirebilen arkadaşlarla yollarımızı ayırarak doğru yapmışız" ifadelerini kullandı.
Bu isimler, kadro dışı kalan N'Koudou, Lens, Ljajic ve Douglas… Beşiktaş'ta uzun süre forma giymeyen oyuncuların akıbeti merak ediliyor.
Beşiktaş'a geldiği günden beri hiçbir varlık gösteremeyen Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens'in radikal bir karar aldığı ve futbolu bırakmayı düşündüğü iddia edildi.
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Sunderland'den 4 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
O zamanki piyasa değeri 4 milyon Euro olan tecrübeli oyuncunun şimdiki değeri ise 100 bin Euro. Lens, Beşiktaş'ta 4 sezonda 102 maça çıkarken 12 gole imza attı.