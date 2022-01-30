BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Teklifi geri çevirmedi! Domagoj Vida'ya Fransız kancası

32 yaşındaki stoper Domagoj Vida, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 155 maçta görev aldı. 160 kez Dinamo Kiev formasını giyen Hırvat oyuncu, 6 maçta daha görev alması durumunda, kulüp kariyerinde en çok forma giydiği takım Beşiktaş olacak. Vida bu periyotta rakip ağları 15 kez havalandırırken, 1 kez de gol pası verdi.