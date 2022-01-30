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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Teklifi geri çevirmedi! Domagoj Vida'ya Fransız kancası

Spor haberi... Fransız ekibi St.Etienne, Tisserand için yapılan teklifin geri çevrilmesi sonrası rotasını Vida'ya çevirdi. Fransızlar, ara transferde işi bitirmek için siyah-beyazlı yetkililerle masaya oturacağı öğrenilirken, Beşiktaş ile henüz anlaşamayan Hırvat stoperin de St.Etienne'e olumsuz bir yanıt vermediği belirtildi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Teklifi geri çevirmedi! Domagoj Vida'ya Fransız kancası

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, Fransız ekibinin radarına girdi. F.Bahçe'ye Tisserand için yaptığı teklif geri çevrilen St.Etienne'in gözü Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu Domagoj Vida'da.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Teklifi geri çevirmedi! Domagoj Vida'ya Fransız kancası

Tecrübeli ve defansı toplayacak bir stoper arayan Fransız ekibinin Vida ile temas kurduğu, Beşiktaş'la henüz anlaşamayan Hırvat stoperin de St.Etienne'e olumsuz bir yanıt vermediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Teklifi geri çevirmedi! Domagoj Vida'ya Fransız kancası

Vida'nın Beşiktaş'la anlaşamaması durumunda St.Etienne'e gideceği iddia edildi. Kartal'ın, Domagoj Vida için St.Etienne'in alacaklarını karşılaması durumunda bedelsiz transferine dahi izin vermeye hazır olduğu gelen bilgiler arasında.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Teklifi geri çevirmedi! Domagoj Vida'ya Fransız kancası

32 yaşındaki stoper Domagoj Vida, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 155 maçta görev aldı. 160 kez Dinamo Kiev formasını giyen Hırvat oyuncu, 6 maçta daha görev alması durumunda, kulüp kariyerinde en çok forma giydiği takım Beşiktaş olacak. Vida bu periyotta rakip ağları 15 kez havalandırırken, 1 kez de gol pası verdi.

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