Eski aşk yeniden alevlendi! Beşiktaş Yevgen Konoplyanka için devrede

Zaman zaman Beşiktaş'ın gündemine gelen Yevgen Konoplyanka konusunda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Bir dönem Schalke 04 ve Sevilla gibi takımlarda da forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu için Ukrayna basınından önemli bir iddia gündeme geldi.
Haberlerde "Yevgen Konoplyanka, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Konoplyanka'nın Shakhtar Donetsk ile yolları ayrılacak" ifadelerini kullanıldı. Haberin detayında ise Beşiktaş'ı ilgilendiren kısma ver verildi.
Tecrübeli kramponun, yeni adresinin İstanbul olabileceği, Beşiktaş'a gelmesinin sürpriz sayılmayacağı yorumu yapıldı. Siyah-beyazlı kulübün, Konoplyanka'yı daha önce de sık sık istediği hatırlatıldı.