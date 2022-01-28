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Eski aşk yeniden alevlendi! Beşiktaş Yevgen Konoplyanka için devrede

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken, Ukrayna basınından flaş bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların daha önce de gündemine gelen sol kanat oyuncusu Yevgen Konoplyanka’nın yeniden Beşiktaş'ın radarına girdiği öne sürüldü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
Eski aşk yeniden alevlendi! Beşiktaş Yevgen Konoplyanka için devrede

Zaman zaman Beşiktaş'ın gündemine gelen Yevgen Konoplyanka konusunda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Bir dönem Schalke 04 ve Sevilla gibi takımlarda da forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu için Ukrayna basınından önemli bir iddia gündeme geldi.

Eski aşk yeniden alevlendi! Beşiktaş Yevgen Konoplyanka için devrede

Haberlerde "Yevgen Konoplyanka, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Konoplyanka'nın Shakhtar Donetsk ile yolları ayrılacak" ifadelerini kullanıldı. Haberin detayında ise Beşiktaş'ı ilgilendiren kısma ver verildi.

Eski aşk yeniden alevlendi! Beşiktaş Yevgen Konoplyanka için devrede

Tecrübeli kramponun, yeni adresinin İstanbul olabileceği, Beşiktaş'a gelmesinin sürpriz sayılmayacağı yorumu yapıldı. Siyah-beyazlı kulübün, Konoplyanka'yı daha önce de sık sık istediği hatırlatıldı.

Eski aşk yeniden alevlendi! Beşiktaş Yevgen Konoplyanka için devrede

Beşiktaş'ın Ukraynalı sol kanat oyuncusu için bonservis ödemeyecek olmasının transferdeki en büyük artısı olacağı da kaydedildi. Bu sezon Shakhtar ile sadece 2 maçta forma giyen Konoplyanka, gol ya da asist üretemedi

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