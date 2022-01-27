TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Cyle Larin'den transfer sözleri...

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Cyle Larin, İngiliz basınından The Guardian'a özel açıklamalarda bulundu.
A Spor'un derlediği haberde; Ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası'na katılmak istediğini söyleyen Larin, "Küçükken hep bunun hayalini kurdum. Dünya Kupası'na katılırsak Kanada'nın büyük futbol ülkeleriyle mücadele edebileceğini göstermek istiyorum. Tüm dünya kupalarını ve turnuvaları izledim, onlar benin daha iyi olmamı sağladı." ifadelerini kullandı.
"DROGBA İDOLÜMDÜ"
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba'nın idolü olduğunu belirtin golcü, "İdolüm Drogba'ydı. MLS'te ona karşı oynadım. Favori takımım ise Chelsea'ydi." dedi.