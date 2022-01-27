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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Cyle Larin'den transfer sözleri...

Spor haberi... Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında bir grafik çizen Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kazanmış durumda. Siyah-Beyazlı ekipte takıma takılacak isimlerin yanı sıra, bazı isimlerle yolların ayrılması planlanırken takımdan ayrılacağı gündemde olan Cyle Larin, İngili basınına açıklamalarda bulundu. Henüz Beşiktaş ile sözleşme imzalamayan Kanadalı golcü birçok soruya yanıt verdi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:46
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Cyle Larin'den transfer sözleri...

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Cyle Larin, İngiliz basınından The Guardian'a özel açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Cyle Larin'den transfer sözleri...

A Spor'un derlediği haberde; Ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası'na katılmak istediğini söyleyen Larin, "Küçükken hep bunun hayalini kurdum. Dünya Kupası'na katılırsak Kanada'nın büyük futbol ülkeleriyle mücadele edebileceğini göstermek istiyorum. Tüm dünya kupalarını ve turnuvaları izledim, onlar benin daha iyi olmamı sağladı." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Cyle Larin'den transfer sözleri...

"DROGBA İDOLÜMDÜ"

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba'nın idolü olduğunu belirtin golcü, "İdolüm Drogba'ydı. MLS'te ona karşı oynadım. Favori takımım ise Chelsea'ydi." dedi.

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