TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Cyle Larin'den transfer sözleri...

A Spor'un derlediği haberde; Ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası'na katılmak istediğini söyleyen Larin, "Küçükken hep bunun hayalini kurdum. Dünya Kupası'na katılırsak Kanada'nın büyük futbol ülkeleriyle mücadele edebileceğini göstermek istiyorum. Tüm dünya kupalarını ve turnuvaları izledim, onlar benin daha iyi olmamı sağladı." ifadelerini kullandı.