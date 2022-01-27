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Güven Yalçın’a üç yıllık teklif

Beşiktaş, Güven'in menajeri ile tekrar masaya oturmaya hazırlanıyor. Yönetim, 22 yaşındaki futbolcunun menajeri Ersin Akan ile yaptığı ilk görüşmeden olumlu geri dönüşler almıştı. Güven ile yola devam etmek isteyen Kartal, ikinci görüşmeyi gelecek hafta yapmayı planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Güven Yalçın’a üç yıllık teklif
Beşiktaş, Güven'in menajeri ile tekrar masaya oturmaya hazırlanıyor. Yönetim, 22 yaşındaki futbolcunun menajeri Ersin Akan ile yaptığı ilk görüşmeden olumlu geri dönüşler almıştı. Güven ile yola devam etmek isteyen Kartal, ikinci görüşmeyi gelecek hafta yapmayı planlıyor. Beşiktaş yönetiminin 3 yıllık sözleşme ile birlikte 4 milyon TL maaş önerisinde bulunacağı kaydedildi.
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