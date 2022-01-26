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Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan Başakşehir'e kiralanıyor

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin altında kalan Salih Uçan'ı kadrosuna katıyor. Turuncu-lacivertlilerin, tecrübeli orta sahayı sezon sonuna kadar kiralamak için Beşiktaş'la anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 23:53
Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan Başakşehir'e kiralanıyor
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin altında kalan Salih Uçan'ı kadrosuna katıyor. Turuncu-lacivertlilerin, tecrübeli orta sahayı sezon sonuna kadar kiralamak için Beşiktaş'la anlaşmaya vardığı öğrenildi.
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