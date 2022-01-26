Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan Başakşehir'e kiralanıyor

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin altında kalan Salih Uçan'ı kadrosuna katıyor. Turuncu-lacivertlilerin, tecrübeli orta sahayı sezon sonuna kadar kiralamak için Beşiktaş'la anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin altında kalan Salih Uçan'ı kadrosuna katıyor. Turuncu-lacivertlilerin, tecrübeli orta sahayı sezon sonuna kadar kiralamak için Beşiktaş'la anlaşmaya vardığı öğrenildi.