Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde flaş gelişme! Bünyamin Balcı rafa kalktı (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde flaş gelişme! Bünyamin Balcı rafa kalktı (BJK spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar gündemine aldığı Antalyaspor'un 21 yaşındaki sağ beki Bünyamin Balcı transferini şimdilik rafa kaldırmak zorunda kaldı. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 09:34
BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde flaş gelişme! Bünyamin Balcı rafa kalktı (BJK spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah-beyazlılar sezon başından bu yana radarına aldığı Antalyaspor'un 21 yaşındaki sağ beki Bünyamin Balcı transferini şimdilik rafa kaldırmak zorunda kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde flaş gelişme! Bünyamin Balcı rafa kalktı (BJK spor haberi)

Ekonomik sorunlar bulunması ve sağ bekte Valentin Rosier'e 4,8 milyon Euro gibi bir bonservis ücretinin ödenmesi nedeniyle bu bölge için yüksek bir maliyet ödemek istemeyen siyah beyazlılar, bu nedenle şimdilik genç futbolcu için adım atmayacak.

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