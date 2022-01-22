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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ajdin Hasic kiralanacak

Beşiktaş'ta geçirdiği sakatlığın ardından yabancı sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Ajdin Hasic ile ilgili karar verildi. Boşnak yıldız, sakatlığını atlatırken, teknik heyet ile yapılan görüşmeler sonrasında futbolcunun kiralanmasına karar verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ajdin Hasic kiralanacak
Beşiktaş'ta geçirdiği sakatlığın ardından yabancı sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Ajdin Hasic ile ilgili karar verildi. Boşnak yıldız, sakatlığını atlatırken, teknik heyet ile yapılan görüşmeler sonrasında futbolcunun kiralanmasına karar verildi. Genç oyuncu için 2-3 kulübün devrede olduğu belirtilirken yönetimin kararına göre transferin netlik kazanması bekleniyor.
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