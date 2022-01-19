Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Flaş Miralem Pjanic iddiası! Anlaşma sağlandı (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Flaş Miralem Pjanic iddiası! Anlaşma sağlandı (BJK spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'in geleceği merak konusu. Kartal'ın dünya yıldızıyla ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Pjanic'in menajerinin kısa süre önce Torino'ya gittiği ve Juventus sportif direktörüyle bir araya gelerek prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 09:43
BEŞİKTAŞ HABERİ: Flaş Miralem Pjanic iddiası! Anlaşma sağlandı (BJK spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'in geleceği merak konusu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Flaş Miralem Pjanic iddiası! Anlaşma sağlandı (BJK spor haberi)

Kartal'ın Boşnak yıldızı Pjanic'in beklentisi gelecek sezon Juventus'a dönmek… Barcelona'da Roland Koeman'ın görevden ayrılmasına rağmen Xavi'nin de kendisini düşünmemesi nedeniyle Pjanic, yıldızının parladığı Juventus'a dönmek istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Flaş Miralem Pjanic iddiası! Anlaşma sağlandı (BJK spor haberi)

Beşiktaş'a gelmeden önce de Juventus'la görüşen ancak son anda Serie A'ya dönüşü gerçekleşmeyen Pjanic'in menajerinin kısa süre önce Torino'ya gittiği ve Juventus sportif direktörüyle bir araya gelerek prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

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