BEŞİKTAŞ HABERİ: Flaş Miralem Pjanic iddiası! Anlaşma sağlandı (BJK spor haberi)

Süper Lig 'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic 'in geleceği merak konusu.

Kartal 'ın Boşnak yıldızı Pjanic'in beklentisi gelecek sezon Juventus 'a dönmek… Barcelona'da Roland Koeman'ın görevden ayrılmasına rağmen Xavi'nin de kendisini düşünmemesi nedeniyle Pjanic, yıldızının parladığı Juventus'a dönmek istiyor.

Beşiktaş'a gelmeden önce de Juventus'la görüşen ancak son anda Serie A'ya dönüşü gerçekleşmeyen Pjanic'in menajerinin kısa süre önce Torino'ya gittiği ve Juventus sportif direktörüyle bir araya gelerek prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.