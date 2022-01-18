Önder Karaveli Karagümrük Beşiktaş maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'ü Batshuayi'nin golüyle mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik sorumlu Önder Karaveli mücadeleyi yorumladı. Karaveli, oynanan oyunu beğenmediğini söyledi.

İşte o açıklamalar;

İstanbul'daydık ama yine de deplasman galibiyeti sayılır bizim için. Uzun zaman sonra deplasmanda galip geldik. Kazanmak güzel ama oyun, belirli bölümlerinde hiç istediğimiz gibi değildi kesinlikle. 60 ve 90 arası hepimizin gözden geçirmesi gereken durumlar var.

Topları kaybetmememiz gerekiyor önlem olarak. Oyuncularımızın son bölümdeki dikkati iyiydi, savunma oyuncularımızın özellikle. Gol yemeden maçtan ayrılmak bizim için sevindirici çünkü golü yiyebileceğimiz bir duruma geldi maç.

Malatyaspor'un maçı yarına ertelendiği için, bizim maçın günüyle ilgili net bir bilgi yok. Biz, o maça da çok net bir şekilde kazanmak için gideceğiz. Rotasyon yapabiliriz, çok yorulan oyuncularımız oldu.