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Önder Karaveli Karagümrük Beşiktaş maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan başladı. Günün öne çıkan karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Konuk Beşiktaş'ta hedef Önder Karaveli ile yakaladığı çıkışı sürdürmek ve Karagümrük'ü de mağlup edip yeniden üst sıralarda yer almak. Teknik sorumlu Önder Karaveli maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 19:27 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 19:27
Önder Karaveli Karagümrük Beşiktaş maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan başladı. Günün öne çıkan karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

Konuk Beşiktaş'ta hedef Önder Karaveli ile yakaladığı çıkışı sürdürmek ve Karagümrük'ü de mağlup edip yeniden üst sıralarda yer almak.

Teknik sorumlu Önder Karaveli maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Hava şartları maça çok olumlu yansımayacaktır ama bizim hedefimiz, insanların içini ısıtacak bir oyun sergileyebilmek."

"Emirhan, yaptığımız bir antrenmanda, çarpışmayla sakatlandı. Onu korumak için dinlendiriyoruz. Önümüzdeki maç hazır olacaktı. Atiba ve Welinton'u da dinlendiriyoruz."

"Genç oyuncu oynatmak demek, sahayı gençlerle doldurmak demek değildir. Uygun olan, hazır olan, maça göre, taktiğe göre oyuncuların sahaya girmesi demektir."

"Alex, bir sakatlıktan döndü. Üst üste sakatlıklar yaşadı, aynı bölgeden. Hem fiziksel durumunu hem de takımla ilgili durumunu her geçen gün yükseltiyor. İyi oldukça, Alex'in de süreleri artacaktır. Başlangıç oyuncusu olabilecek kıvama henüz gelmedi."

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