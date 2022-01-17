Karagümrük maçı öncesi Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, zorlu bir viraja giriyor. Son oynanan Gaziantep FK maçından 3 puanla ayrılarak Avrupa Kupaları için iddiasını sürdüren siyah-beyazlılar, Karagümrük maçında da galibiyet hedefliyor.

Ancak Kara Kartal'ın bu sezonki deplasmanda karnesi iç açıcı değil. Geride kalan 10 deplasman mücadelesinde yalnızca 1 galibiyet alan Beşiktaş, 18 Eylül 2021 tarihinde Antalyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çıktığı 8 deplasmanda kazanamadı.