Karagümrük maçı öncesi Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, zorlu bir viraja giriyor. Son oynanan Gaziantep FK maçından 3 puanla ayrılarak Avrupa Kupaları için iddiasını sürdüren siyah-beyazlılar, Karagümrük maçında da galibiyet hedefliyor.
Ancak Kara Kartal'ın bu sezonki deplasmanda karnesi iç açıcı değil. Geride kalan 10 deplasman mücadelesinde yalnızca 1 galibiyet alan Beşiktaş, 18 Eylül 2021 tarihinde Antalyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çıktığı 8 deplasmanda kazanamadı.
BIGLIA VE ZUKANOVIC CEZALI
Zorlu karşılaşma öncesinde Karagümrük'te takımın önemli isimlerinden Lucas Biglia ve Zukanovic cezalı. Ahmed Musa da milli takımda bulunduğu için forma giyemeyecek. Balkovec, Erhun ve Adnan ise kart sınırında. Bu oyuncular, yarın sarı kart görmesi halinde Adana Demirspor'a karşı oynayamayacak.