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Karagümrük maçı öncesi Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, 18 Ocak Salı günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Dış sahadaki 8 maçlık galibiyet hasretini bitirmek isteyen siyah-beyazlıları bu maçta iki de tehlike bekliyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:38
Karagümrük maçı öncesi Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, zorlu bir viraja giriyor. Son oynanan Gaziantep FK maçından 3 puanla ayrılarak Avrupa Kupaları için iddiasını sürdüren siyah-beyazlılar, Karagümrük maçında da galibiyet hedefliyor.

Karagümrük maçı öncesi Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

Ancak Kara Kartal'ın bu sezonki deplasmanda karnesi iç açıcı değil. Geride kalan 10 deplasman mücadelesinde yalnızca 1 galibiyet alan Beşiktaş, 18 Eylül 2021 tarihinde Antalyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çıktığı 8 deplasmanda kazanamadı.

Karagümrük maçı öncesi Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

BIGLIA VE ZUKANOVIC CEZALI

Zorlu karşılaşma öncesinde Karagümrük'te takımın önemli isimlerinden Lucas Biglia ve Zukanovic cezalı. Ahmed Musa da milli takımda bulunduğu için forma giyemeyecek. Balkovec, Erhun ve Adnan ise kart sınırında. Bu oyuncular, yarın sarı kart görmesi halinde Adana Demirspor'a karşı oynayamayacak.

Karagümrük maçı öncesi Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

LARIN VE OĞUZHAN TEHLİKESİ

Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan N'Koudou, Umut Meraş ve Mert Günok kadroda olmayacak olan isimler. Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin ise kart sınırında. Bu 2 oyuncu, sarı kart görmeleri durumunda Yeni Malatyaspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Karagümrük maçı öncesi Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takımın bugüne kadar oynadıkları 15 maçta Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı takım 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Karagümrük ise 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Karagümrük maçı öncesi Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlı ekip, son 2 sezonda Beşiktaş ile karşılaştığı 3 maçta 1 kez kazanırken, 2 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş, sahasındaki mücadeleyi Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.

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