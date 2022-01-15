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Beşiktaş'tan VAR isyanı! Batshuayi'den flaş paylaşım

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederken, maça hakem Arda Kardeşler'in yönetimi ve VAR kararları damga vurdu. Siyah-beyazlı futbolcular ve taraftarlar, Djilobodji-Emirhan ve Vetrih-Batshuayi pozisyonlarında penaltı bekledi. Batshuayi de maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 13:21
Beşiktaş'tan VAR isyanı! Batshuayi'den flaş paylaşım

Beşiktaş'ın evinde Gaziantepspor'u ağırladığı mücadelede, her yönettiği maçta eleştirilen Arda Kardeşler yine başroldeydi. Kardeşler bir kez daha kötü bir yönetim gösterirken, VAR başındaki Erkan Engin de ona ayak uydurdu.

Beşiktaş'tan VAR isyanı! Batshuayi'den flaş paylaşım

Karşılaşmada 2 kritik pozisyon vardı. İlk olarak Gaziantepsporlu Djilobodji, Emirhan İlkhan'ın sırtına ayağıyla yüklendi. Hakem Kardeşler "Devam" dedi. VAR başındaki Engin'den de izleme tavsiyesi gelmedi.

Beşiktaş'tan VAR isyanı! Batshuayi'den flaş paylaşım

İkinci pozisyon ise çok daha barizdi. Ceza sahası içinde Gaziantepsporlu Vetrih, topun oyunda olmadığı bir anda Beşiktaş forveti Michy Batshuayi'nin ayağına sert şekilde bastı. Kardeşler pozisyonu süzemedi. VAR'dan da ikaz gelmemesi şaşırttı. Beşiktaş taraftarı penaltı ve kırmızı kartın yenmesine kızdı.

Beşiktaş'tan VAR isyanı! Batshuayi'den flaş paylaşım

BATSHUAYI'DEN PAYLAŞIM!

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Michy Batshuayi'den ise maç sonu pozisyonla ilgili paylaşım geldi. Rakip ceza sahasında ayağına kasti olarak basılmasının ardından yerde kalan Batshuayi, VAR isyanında bulundu.

Beşiktaş'tan VAR isyanı! Batshuayi'den flaş paylaşım

Belçikalı oyuncu, "VAR bu pozisyonda hakemi çağırmadı" ifadelerini kullandı.

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