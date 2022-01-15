Beşiktaş'tan VAR isyanı! Batshuayi'den flaş paylaşım

Beşiktaş'ın evinde Gaziantepspor'u ağırladığı mücadelede, her yönettiği maçta eleştirilen Arda Kardeşler yine başroldeydi. Kardeşler bir kez daha kötü bir yönetim gösterirken, VAR başındaki Erkan Engin de ona ayak uydurdu.

Karşılaşmada 2 kritik pozisyon vardı. İlk olarak Gaziantepsporlu Djilobodji, Emirhan İlkhan'ın sırtına ayağıyla yüklendi. Hakem Kardeşler "Devam" dedi. VAR başındaki Engin'den de izleme tavsiyesi gelmedi.