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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin'e Arabistan Ligi'nden dev teklif! İşte verdiği cevap

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'in talipleri artıyor. Kanadalı yıldızın transferi için Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr devreye girdiği ortaya çıktı. 26 yaşındaki futbolcuya 5 milyon euro'luk net maaş teklif edildiği iddia edildi. İşte flaş gelişmenin detayları ve Larin'in teklife cevabı... (fotomac.com.tr - Burak Şentürk / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 20:43 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 20:45
BURAK ŞENTÜRK
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin'e Arabistan Ligi'nden dev teklif! İşte verdiği cevap

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta mevcut isimlerin son durumu merak konusu oldu. Kanadalı yıldız Cyle Larin'e Suudi Arabistan Ligi'nden talip çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin'e Arabistan Ligi'nden dev teklif! İşte verdiği cevap

Fabrizio Romano'nun haberine göre; siyah-beyazlılarla sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek Kanadalı forvet, Al Nassr'dan gelen 5 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin'e Arabistan Ligi'nden dev teklif! İşte verdiği cevap

Ünlü gazeteci, anlaşmanın sağlanamadığını belirttiği paylaşımında, Larin'in hedefinin 2026 Dünya Kupası öncesinde mevcut seviyede kalmak olduğunu ifade etti.

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