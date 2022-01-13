BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin'e Arabistan Ligi'nden dev teklif! İşte verdiği cevap

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta mevcut isimlerin son durumu merak konusu oldu. Kanadalı yıldız Cyle Larin'e Suudi Arabistan Ligi'nden talip çıktı.
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta mevcut isimlerin son durumu merak konusu oldu. Kanadalı yıldız Cyle Larin'e Suudi Arabistan Ligi'nden talip çıktı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; siyah-beyazlılarla sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek Kanadalı forvet, Al Nassr'dan gelen 5 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi.
Ünlü gazeteci, anlaşmanın sağlanamadığını belirttiği paylaşımında, Larin'in hedefinin 2026 Dünya Kupası öncesinde mevcut seviyede kalmak olduğunu ifade etti.
Bu sezon siyah-beyazlı formayla 23 resmi maça çıkan Cyle Larin, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.