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SPOR HABERİ - Beşiktaş'a 5 isimden iyi haber! Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Pjanic, Larin ve Kenan Karaman...

Spor haberi... Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Beşiktaş'ta eksik oyuncular takıma dönüyor. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 16:49
SPOR HABERİ - Beşiktaş'a 5 isimden iyi haber! Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Pjanic, Larin ve Kenan Karaman...

Covid-19 karantina süresi sona eren Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Pjanic, Larin ve Kenan Karaman takımla birlilkte antrenmanlara başladı.

Karantina süreçleri devam eden Teixeira ve Atiba ile teknik direktör Önder Karaveli ve yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin durumları maç günü belli olacak.

Tedavileri tamalanan Salih Uçan, Mehmet Topal ve Can Bozdoğan da çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Umut Meraş ve N'Koudou'nun yanı sıra kart cezalıları Montero ve Vida, Gaziantep Futbol Kulübü karşında forma giyemeyecek.

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