Usta isimden flaş yorum! "Beşiktaş ve Galatasaray Trabzonspor'a teşekkür etmeli"

KARTAL VE ASLAN YAVRULARINA DİKKAT

Trabzonspor 40 yıllık özlemini sonlandırmak için tam gaz yoluna devam ederken, üç büyükler teknik direktörlerinden kaynaklanan bir belirsizlik içinde ayakta durmaya çalışıyorlar.

İşin doğrusu bu üç takım için de lig bitmiş durumda. İşte bu kriz gibi görünen ortam aynı zamanda bir fırsattır. Beşiktaş'ın rahmetli Mehmet Üstünkaya ile 70'li yılların sonunda başlattığı öz kaynak devriminin bir benzerini bugün üç büyük kulüp de, en azından ikisi yapabilir.