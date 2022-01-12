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Usta isimden flaş yorum! "Beşiktaş ve Galatasaray Trabzonspor'a teşekkür etmeli"

Spor haberleri... Süper Lig'de heyecan ikinci yarı mücadeleleri ile sürerken, Trabzonspor açık ara liderliğini sürdürerek şampiyonluğun en büyük adayı durumunda. Ligin 3 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray zirvenin uzağında kalırken, Fotomaç Gazetesi'nin usta yazarı Turgay Demir lig yarışına dair bir yazı kaleme aldı. Demir yazısında Beşiktaş ve Galatasaray için "Trabzonspor'a teşekkür etmeliler" ifadelerini kullandı. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 07:33
Usta isimden flaş yorum! "Beşiktaş ve Galatasaray Trabzonspor'a teşekkür etmeli"

KARTAL VE ASLAN YAVRULARINA DİKKAT
Trabzonspor 40 yıllık özlemini sonlandırmak için tam gaz yoluna devam ederken, üç büyükler teknik direktörlerinden kaynaklanan bir belirsizlik içinde ayakta durmaya çalışıyorlar.

Usta isimden flaş yorum! "Beşiktaş ve Galatasaray Trabzonspor'a teşekkür etmeli"

İşin doğrusu bu üç takım için de lig bitmiş durumda. İşte bu kriz gibi görünen ortam aynı zamanda bir fırsattır. Beşiktaş'ın rahmetli Mehmet Üstünkaya ile 70'li yılların sonunda başlattığı öz kaynak devriminin bir benzerini bugün üç büyük kulüp de, en azından ikisi yapabilir.

Usta isimden flaş yorum! "Beşiktaş ve Galatasaray Trabzonspor'a teşekkür etmeli"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk özlemi sekiz yılı bulduğu için belki çok rahat davranamaz ama Beşiktaş ve Galatasaray için büyük fırsat var.

Usta isimden flaş yorum! "Beşiktaş ve Galatasaray Trabzonspor'a teşekkür etmeli"

Beşiktaş kadrosundaki gençleri bir hatırlayalım; Ersin (21), Emre Bilgin (17), Montero (22), Serdar Saatçi (18), Rıdvan Yılmaz (20), Can Bozdoğan (20), Emirhan ilkkan (17), Hasic (20), Atakan Hüner (22), Güven (22), Kerem Kalafat (20)… Tıpkı Üstünkaya döneminin Ziya, Süleyman, K.Haluk, Fuat, Rıza, Fikret ve diğerleri gibi…

Usta isimden flaş yorum! "Beşiktaş ve Galatasaray Trabzonspor'a teşekkür etmeli"

Üstünkaya döneminde genç yeteneklerin arasına Trabzonspor'un yıldızları Mehmet Ekşi, Necdet Ergün, Serdar Bali, Ali Kemal katılınca 15 yıl süren şampiyonluk özlemi sona ermişti.

Usta isimden flaş yorum! "Beşiktaş ve Galatasaray Trabzonspor'a teşekkür etmeli"

Şimdi böyle bir özlem de yok. Yani baskı daha az. Saydığım gençlerin arasına 4-5 yıldız oyuncu koyup geleceğin Beşiktaş'ı kurulabilir.

Usta isimden flaş yorum! "Beşiktaş ve Galatasaray Trabzonspor'a teşekkür etmeli"

AYNI ŞEY G.SARAY İÇİN DE GEÇERLİ
Işık Kaan Arslan, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, Süleyman Luş, Atalay Yıldırım, Yunus Akgün, Kerem, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Barış Yılmaz, Morutan, Cicaldau gibi hepsi 25 yaş altı olan isimlerle sağlam bir temel atılıp geleceğin G.Saray'ını oluşturmak mümkün.

Usta isimden flaş yorum! "Beşiktaş ve Galatasaray Trabzonspor'a teşekkür etmeli"

F.Bahçe'de de bir çok genç isim var ancak yılların şampiyonluk özlemi bahsettiğim türden bir yapılanmaya izin vermeyebilir.

Usta isimden flaş yorum! "Beşiktaş ve Galatasaray Trabzonspor'a teşekkür etmeli"

Dolayısıyla Beşiktaş ve G.Saray bu fırsatı kaçırmamalı ve aslında kendilerine böyle bir fırsat yaratan Trabzonspor'a da belki bir teşekkür etmelidirler.

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