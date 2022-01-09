Rizespor Beşiktaş maçı CANLI İZLE (Rize Bjk canlı anlatım)

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Rizespor ile Beşiktaş 20. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. 12 eksiği bulunan Beşiktaş, Süper Kupa zaferinin ardından Rizespor karşısında da galip gelerek ligde ikinci yarıya moralli başlamak istiyor. Tehlikeli bölgede yer alan Rizespor da güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde...

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Beşiktaş maçı saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor..

RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Ç.Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Boyd, Boldrin, Umar, Pohjanpalo

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Umut, Josef, Necip, Emirhan, Güven, Batshuayi

BEŞİKTAŞ MAÇA 12 EKSİKLE ÇIKTI!

Beşiktaş'ta Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, karşılaşmada takımın başında yer almadı. Siyah-beyazlı ekipte bu iki ismin yokluğunda karşılaşmada futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta takımın başında yer alıyor.

Hastalıkları nedeniyle Necip Uysal, Serdar Saatçı, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ile Oğuzhan Özyakup'u Katar'a götüremeyen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal da test sonuçlarının pozitif olması nedeniyle Katar'dan İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştı.

Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası 5 futbolcunun daha Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Beşiktaş 28 puan topladı. Sahasında son dönemde başarılı sonuçlar alan Çaykur Rizespor ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 17 puana ulaştı.

DEPLASMANDA 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda çıktığı 9 deplasman maçından sadece birini kazanabildi.

Dış sahadaki 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine de 5 kez mağlup oldu.

Deplasmanda sadece 6 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 7 karşılaşmayı ise kazanamadı.

Bu sezon 18 Eylül 2021'de Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, sonraki dış saha maçlarında Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Fenerbahçe ile 2-2 ve Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, sezonun ilk deplasman maçında ise Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalmıştı.