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Bir oraya bir buraya

Atiba önce Antalyaspor filelerini sonra kendi ağlarını sarstı. Kanadalı maçın adamı seçildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Bir oraya bir buraya
Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, bir rakip kaleyi bir kendi filelerini sarstı. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay maçında takımının tek golünü atan Kanadalı orta saha, Katar'da da sahne aldı. 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Rosier'in yerden ortasında ceza sahasında sol ayağı ile topa vurdu ve fileleri havalandırmayı başardı. Atiba, 74. dakikada ise şanssız bir dokunuşla kendi ağlarını sarstı. Güray'ın sol ayağıyla çektiği sert şuta müdahale eden Kanadalı, topu ağlara yolladı. Bu sezon Süper Lig'de 13, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da 1'er, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maça çıktı ve toplam 3. gol kaydetti.
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