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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a süper kanat! İngiltere'den Jed Wallace geliyor

Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, ara transferde kadrosunu güçlendirip zirveyle arasındaki puan farkını eritmek istiyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken, İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi. Kartal'ın, Milwall'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Jed Wallace ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 19:14
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a süper kanat! İngiltere'den Jed Wallace geliyor

Süper Lig'de devre arasına girilmesiyle birlikte Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon hücum oyuncularından beklenen verimi alamayan siyah beyazlılar, kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a süper kanat! İngiltere'den Jed Wallace geliyor

Özellikle forvet ve kanat bölgelerine takviye yapmak isteyen Kara Kartal için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların, İngiltere 2. Ligi Championship ekibi Millwall forması giyen Jed Wallace'ın peşinde olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a süper kanat! İngiltere'den Jed Wallace geliyor

Sky Sports'un duyurduğu ve A Spor'un derlediği habere göre, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle Temmuz ayında serbest kalacağı, ancak siyah beyazlıların bu tarihe kadar ön sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a süper kanat! İngiltere'den Jed Wallace geliyor

Öte yandan İngiliz basınında ise başarılı sağ kanatın Türkiye'ye gelmeye sıcak bakabileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a süper kanat! İngiltere'den Jed Wallace geliyor

İNGİLTERE'DEN BİR DE RAKİP VAR

Beşiktaş'a bu transferde Championship'ten bir de rakip çıktı. Ligin güçlü ekiplerinden Nottingham Forest'ın da Jed Wallace'ı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a süper kanat! İngiltere'den Jed Wallace geliyor

Ada basınından Nottinghamforest.news'in haberine göre ise İngiliz oyuncu için Türkiye'den gelecek teklifin daha cazip olabileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a süper kanat! İngiltere'den Jed Wallace geliyor

JED WALLACE KİMDİR?

Sağ kanat asıllı olup sol kanat ve on numara bölgelerinde de oynayabilen Jed Wallace, profesyonel kariyerinde toplam 390 maça çıktı. Bu maçlarda 73 gol ve 62 asist üretti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a süper kanat! İngiltere'den Jed Wallace geliyor

Şuanda Championship ekibi Millwall'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Wolverhampton ve Portsmouth formaları da giymişti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

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