BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a süper kanat! İngiltere'den Jed Wallace geliyor

Süper Lig'de devre arasına girilmesiyle birlikte Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon hücum oyuncularından beklenen verimi alamayan siyah beyazlılar, kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Özellikle forvet ve kanat bölgelerine takviye yapmak isteyen Kara Kartal için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların, İngiltere 2. Ligi Championship ekibi Millwall forması giyen Jed Wallace'ın peşinde olduğu ifade edildi.
Sky Sports'un duyurduğu ve A Spor'un derlediği habere göre, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle Temmuz ayında serbest kalacağı, ancak siyah beyazlıların bu tarihe kadar ön sözleşme imzalayacağı ifade edildi.