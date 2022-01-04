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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Marco Grüll'ün maliyetini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş’ta sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve siyah-beyazlı yönetimin tekliflerini reddeden Cyle Larin ile yollar ayrılıyor... Siyah-beyazlılar, Kanadalı kanat oyuncusunun yerini Rapid Wien'den Marco Grüll'le doldurmayı hedeferken, Avusturya basını transferin olası maliyetini duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Marco Grüll'ün maliyetini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş ile Cyle Larin'in yolları ayrılıyor. Beşiktaş ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan Kanadalı oyuncunun; yönetimin 1 milyon 700 bin euroluk yeni teklifine olumsuz yanıt verdiği ve 2 milyon 500 bin euro istediği iddia edilmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Marco Grüll'ün maliyetini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Cyle Larin'i Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya çok istiyor. Öte yandan Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'nın dışında İngiliz ekibi Brighton, Southampton, West Ham United ve Everton, 26 yaşındaki golcü oyuncuyla yakından ilgileniyor. Bu sezon Beşiktaş ile 22 maça çıkan Cyle Larin, 7 gol ve 1 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Marco Grüll'ün maliyetini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş, Cyle Larin'in yerine ise Rapid Wien'de forma giyen Marco Grüll'ü kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncuyla ilgili Avusturya'dan ilginç bir haber gelirken, transferin olası maliyeti de açıklandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Marco Grüll'ün maliyetini duyurdular! İşte bonservis bedeli

Heute gazetesinin haberinde şu ifadelere yerr verildi: "Marco Grüll, ortalama bir Rapid Wien sezonunda mutlak parlak noktası. Görünüşe göre bu performansı üst düzey bir kulübün de dikkatini çekti. Beşiktaş yaz aylarında 23 yaşındaki Grüll için teklif vermeyi düşünüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Marco Grüll'ün maliyetini duyurdular! İşte bonservis bedeli

"3 MİLYON EURO..."

Bu kanat oyuncusu için sürpriz bir teklif olmaz. Grüll, 2021 yazında Ried'den geldi. 33 resmi maçta 11 gol ve 6 asist yaptı. Rapid'in isteyeceği rakam 3-3.5 milyon euro'lar civarında olacak."

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