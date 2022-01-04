BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ 🔥 | Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Marco Grüll, Kaan Ayhan, Ekuban

🔜 BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak için transferde çalışmalarını sürdürüyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi...

👉 LUUK DE JONG

Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu revize etmek istiyor. Siyah-beyazlılarda ilk hedefin golcü transferi olduğu bilinirken, Kartal bu doğrultuda Barcelona'nın yollarını ayırmak istediği Luuk De Jong için atağa kalktı.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

👉 MARCO GRÜLL

Beşiktaş, Cyle Larin'in yerine ise Rapid Wien'de forma giyen Marco Grüll'ü kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncuyla ilgili Avusturya'dan ilginç bir haber gelirken, transferin olası maliyeti de açıklandı. Heute gazetesinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde şu ifadelere yerr verildi: "Marco Grüll, ortalama bir Rapid Wien sezonunda mutlak parlak noktası. Görünüşe göre bu performansı üst düzey bir kulübün de dikkatini çekti. Beşiktaş yaz aylarında 23 yaşındaki Grüll için teklif vermeyi düşünüyor." ifadelerine yer verildi.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

👉 KAAN AYHAN

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Kaan Ayhan'ı listesinin başına yazan idareciler, sezon başında transfere izin vermeyen Çizme ekibinin kapısını tekrar çalacak.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

👉 CALEB EKUBAN

Süper Lig'in ilk yarısında lider Trabzonspor'un 18 puan arkasında kalan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Kartal, öncelikli hedef olarak eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban'ı belirledi. Genoa ile iyi bir performans sergileyemeyen Ganalı futbolcu için Konyaspor da devreye girdi.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ!