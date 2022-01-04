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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ 🔥 | Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Marco Grüll, Kaan Ayhan, Ekuban

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'de beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, sezonun 2. yarısının hazırlıklarına devam ediyor. Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarını da hızla sürdürüyor. Beşiktaş'ta birçok isim yönetimin hedefinde yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 16:46
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ 🔥 | Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Marco Grüll, Kaan Ayhan, Ekuban

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Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak için transferde çalışmalarını sürdürüyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi...

👉 LUUK DE JONG

Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu revize etmek istiyor. Siyah-beyazlılarda ilk hedefin golcü transferi olduğu bilinirken, Kartal bu doğrultuda Barcelona'nın yollarını ayırmak istediği Luuk De Jong için atağa kalktı.

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👉 MARCO GRÜLL

Beşiktaş, Cyle Larin'in yerine ise Rapid Wien'de forma giyen Marco Grüll'ü kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncuyla ilgili Avusturya'dan ilginç bir haber gelirken, transferin olası maliyeti de açıklandı. Heute gazetesinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde şu ifadelere yerr verildi: "Marco Grüll, ortalama bir Rapid Wien sezonunda mutlak parlak noktası. Görünüşe göre bu performansı üst düzey bir kulübün de dikkatini çekti. Beşiktaş yaz aylarında 23 yaşındaki Grüll için teklif vermeyi düşünüyor." ifadelerine yer verildi.

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👉 KAAN AYHAN

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Kaan Ayhan'ı listesinin başına yazan idareciler, sezon başında transfere izin vermeyen Çizme ekibinin kapısını tekrar çalacak.

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👉 CALEB EKUBAN

Süper Lig'in ilk yarısında lider Trabzonspor'un 18 puan arkasında kalan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Kartal, öncelikli hedef olarak eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban'ı belirledi. Genoa ile iyi bir performans sergileyemeyen Ganalı futbolcu için Konyaspor da devreye girdi.

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