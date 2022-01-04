TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Kaan Ayhan ısrarı! İşte yeni teklif

1 MİLYON EURO ZAM

Kara Kartal'ın Kaan Ayhan için bu kez sadece kiralama değil satın alma opsiyonu önerisinde de bulunacağı kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin, Kaan için 1 milyon euro kiralama, 2 milyon euro da satın alma içeren 3 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen Sassuolo'ya, bu kez 4 milyon euro'luk yeni bir teklif sunulacağı belirtildi. Siyah-beyazlıların, İtalyan ekibinin bu teklife olumlu yanıt vermesini bekledikleri ifade edilirken; Kaan Ayhan transferinin en geç 10 gün içerisinde sonuçlandırılması hedefleniyor.