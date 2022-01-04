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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Kaan Ayhan ısrarı! İşte yeni teklif

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sezon başında çok isteyip de alamadığı Kaan Ayhan transferinde bu kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, milli stoper için kulübü Sassuolo’ya önereceği rakam da belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Kaan Ayhan ısrarı! İşte yeni teklif

Beşiktaş'ta gözler ocakta yapılması düşünülen takviyelere çevrilmiş durumda. Sezon başından bu yana özellikle savunma bölgesindeki sorunları bir türlü çözemeyen yönetim, stoper mevkisine kaliteli bir oyuncu alarak buradaki sıkıntıyı çözmek istiyor. Yönetimin yaptığı toplantılarda öne çıkan 1 numaralı konu stoper takviyesi olurken, Kaan Ayhan isminde hemfikir olundu. Kaan Ayhan'ı listesinin başına yazan idareciler, sezon başında transfere izin vermeyen Çizme ekibinin kapısını tekrar çalacak.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Kaan Ayhan ısrarı! İşte yeni teklif

1 MİLYON EURO ZAM
Kara Kartal'ın Kaan Ayhan için bu kez sadece kiralama değil satın alma opsiyonu önerisinde de bulunacağı kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin, Kaan için 1 milyon euro kiralama, 2 milyon euro da satın alma içeren 3 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen Sassuolo'ya, bu kez 4 milyon euro'luk yeni bir teklif sunulacağı belirtildi. Siyah-beyazlıların, İtalyan ekibinin bu teklife olumlu yanıt vermesini bekledikleri ifade edilirken; Kaan Ayhan transferinin en geç 10 gün içerisinde sonuçlandırılması hedefleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Kaan Ayhan ısrarı! İşte yeni teklif

KULÜBEYİ SEVMİYOR
Sassuolo formasıyla bu sezon sadece 10 karşılaşmada görev yapan Kaan Ayhan da ayrılığa sıcak bakıyor. Kulübünün ayrılığına sıcak bakmamasına rağmen babası aracılığıyla net mesajlar veren Kaan, sezonun ikinci yarısında daha fazla süre bulacağı Kara Kartal'a gitmeye olumlu bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Kaan Ayhan ısrarı! İşte yeni teklif

SAĞ BEK DE OYNUYOR
Beşiktaş yönetiminin Kaan Ayhan'ı özellikle istemesindeki en önemli etken, milli oyuncunun farklı bölgelerde de görev yapabiliyor olması. 27 yaşındaki oyuncu, sadece stoperde değil, aynı zamanda sağ bek, hatta zaman zaman ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.

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