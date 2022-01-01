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Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Larin'in yerine Marco Grüll

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider Trabzonspor2un 18 puan gerisinde kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sözleşmesi bitecek futbolcularla görüşme halinde olan siyah-beyazlılar bir yandan da alternatif isimler için girişimlere başladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Larin'in yerine Marco Grüll ismi ön plana çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 20:02
KEMAL TAMTÜRK
Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Larin'in yerine Marco Grüll

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.

Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Larin'in yerine Marco Grüll

BEŞİKTAŞ'TAN LARIN'E REST

Beşiktaş'ta Cyle Larin'le yapılan görüşmeler bir türlü olumlu yönde ilerlemiyor. Larin'in menajeri 1.6 milyon Euro'ya oynayan oyuncusu için 2.2 milyon Euro'da ısrarcı.

Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Larin'in yerine Marco Grüll

"KABUL EDERSE 5 YILLIK SÖZLEŞME YAPARIZ"

Başkan Çebi ise Larin'e çok para verildiğini, 1.6 milyon euro'nun çok iyi bir rakam olduğunu; kabul ederlerse bu paradan 3-4 hatta 5 yıllık sözleşme yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Larin'in yerine Marco Grüll

ALTERNATİFİ HAZIR

Fransız basınında yer alan haberde, Beşikşta'ın Marco Grüll için devrede olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Larin'in yerine Marco Grüll

Rapid Wien forması giyen 23 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun takımı ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Larin'in yerine Marco Grüll

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan genç futbolcu, bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 11 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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