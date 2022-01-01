Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Larin'in yerine Marco Grüll

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.
BEŞİKTAŞ'TAN LARIN'E REST
Beşiktaş'ta Cyle Larin'le yapılan görüşmeler bir türlü olumlu yönde ilerlemiyor. Larin'in menajeri 1.6 milyon Euro'ya oynayan oyuncusu için 2.2 milyon Euro'da ısrarcı.
"KABUL EDERSE 5 YILLIK SÖZLEŞME YAPARIZ"
Başkan Çebi ise Larin'e çok para verildiğini, 1.6 milyon euro'nun çok iyi bir rakam olduğunu; kabul ederlerse bu paradan 3-4 hatta 5 yıllık sözleşme yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.
ALTERNATİFİ HAZIR
Fransız basınında yer alan haberde, Beşikşta'ın Marco Grüll için devrede olduğu iddia edildi.
Rapid Wien forması giyen 23 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun takımı ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan genç futbolcu, bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 11 gol 6 asistlik performans sergiledi.