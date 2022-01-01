Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Larin'in yerine Marco Grüll

Beşiktaş 'ta Cyle Larin'le yapılan görüşmeler bir türlü olumlu yönde ilerlemiyor. Larin'in menajeri 1.6 milyon Euro'ya oynayan oyuncusu için 2.2 milyon Euro'da ısrarcı.

"KABUL EDERSE 5 YILLIK SÖZLEŞME YAPARIZ"

Başkan Çebi ise Larin'e çok para verildiğini, 1.6 milyon euro'nun çok iyi bir rakam olduğunu; kabul ederlerse bu paradan 3-4 hatta 5 yıllık sözleşme yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.