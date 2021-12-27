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Önder Karaveli Konyaspor Beşiktaş maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadele öncesinde siyah beyazlıların teknik sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. İşte Karaveli'nin o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 19:20 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 19:25
Önder Karaveli Konyaspor Beşiktaş maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadele öncesinde siyah beyazlıların teknik sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

İşte Karaveli'nin o sözleri;

"Kazanmak için oynayan bir Beşiktaş izleyeceğiz. Soğuk bir hava ama umarım oynanan futbol, stattaki insanların içini ısıtır. İlhan Palut hocayı ve ekibini kutlamak istiyorum. Biz de Beşiktaş olarak burada takımımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

"Beşiktaş'tan beklenen oyunun, daha yüksek bir oyun olduğunu biliyorum. Oyuncu kadromuzun daha iyi oynayacak kapasitesi olduğunun ben de farkındayım. Oyunu daha iyi hale getirmek için zamana ihtiyacımız var."

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