Konyaspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE 🔥 | Konyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta?

👉 Konyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız!

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, zorlu Konyaspor deplasmanında 3 puan arayacak. 2 takımında 3 puana ihtiyacı olan müsabaka öncesi birçok kişi merakla araştırma yapıyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta?

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Beşiktaş maçı 27 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

LARIN VE GHEZZAL SARI KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 20. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecekler.

ROSIER CEZALI

Beşiktaş'ın geçen hafta Göztepe ile oynadığı maçta iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Valentin Rosier yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekibin Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta da kırmızı kart gören Rosier, bu nedenle ligde ikinci kez takımını yalnız bırakmış olacak.

BEŞİKTAŞ SON 19 MAÇIN 9'UNU KAZANDI

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 19 maçın 9'unda mağlup etti. Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı. Bu arada iki takım arasındaki 40 lig maçının 15'inde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 20 maçtan 7'sini Beşiktaş kazanırken, 10 müsabaka berabere sonuçlandı. Konyaspor ise bunların sadece 3'ünde rakibine üstünlük kurabildi. Konya'da Beşiktaş 31, ev sahibi ekip ise 25 gol attı.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı. Beşiktaş karşısında 4 galibiyetini tek farklı skorlarla elde eden Konyaspor, geçen sezonun ilk yarısında rakibine 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.