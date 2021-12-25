Beşiktaş'tan David Martinez atağı! Teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Stoper mevki için Beşiktaş'ın gözdesi hali hazırda Arjantin ligi ekibi River Plate'de kiralık oynayan David Martinez. Paraguaylı stoper için siyah-beyazlılar hem haklarını almak isteyen River Plate hem de Palmeiras ile yarış halindeydi.





Ole gazetesinin iddiasına göre Meksika'dan adı bilinmeyen bir takımla Betis de devreye girdi. Beşiktaş yönetimi, Ocak ayında kiralık sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki stoper için oyuncunun haklarını elinde bulunduran Defansa kulübüyle temasa geçecek.



