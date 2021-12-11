BEŞİKTAŞ HABERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Sergen Yalçın yorumu! "Süleyman Seba olsaydı..."

Gören varsa da bana haber versin. Bakın bazı şeyler ufak ufak başlar. Önemsemezsiniz sonunda duvara vurursunuz. Keşke Sergen bazı şeyleri daha doğru yapsaydı yarın başka büyük takımı veya milli takımı çalıştırsın isterdim. Ama maalesef doğru gitmedi. İnşallah ileride iyi olur.

UÇAKTA BÜYÜK KRİZ

Münih'teki arkadaşlarla iddiaya girdim. Beni, B. Münih- Barcelona maçına davet ettiler. Eyaletin başındaki şahıs maça seyirci alınmayacak kararı çıkarttı. Bir gün önce başka maçta 20 bin seyirci vardı. Maç gecesi 22'de restoranları kapatma emri verdiler. Ama Münih havalimanında otobüsle uçağa giderken 50 kişilik otobüste 100 kişi vardı. Şimdi gelelim uçaktaki rezalete… Pegasus'un patronunu tanırım ve severim. 9A'da oturuyordum. Uçağın bir önünde bir arkasında iki tuvalet vardı. Ön tuvalete gitmek isteyenlerin hepsini arkaya yolladılar.