BEŞİKTAŞ HABERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Sergen Yalçın yorumu! "Süleyman Seba olsaydı..."

Sergen geçen sene başarılı oldu. Başarılı olurken de herhalde bütün artıları kendine yazdı. Rakiplerinin eksilerini hiç görmedi. Yönetim uyanıklık yapmaya kalktı. Sergen şampiyonluğa giderken önümüzdeki sezonun anlaşmasını yapmadı. Dediler ki şampiyon olamazsak bu kadar parayı niye Sergen'e verelim. Bu sefer Sergen şampiyon olunca Çeşme'ye gitti ve yöneticileri kıstırdı. Bazı yorumcular da devreye girdi. Ve yöneticiler Sergen'in ayağına gitti.
Bir anlaşma yapıldı ama yöneticiler bu işten hoşnut olmadı. Özellikle Başkan Ahmet Nur Çebi. Bakmayın kamuoyunda Başkan Çebi ve Sergen el ele gözüktü. Hepsi hikayeydi. Şimdi gelelim Sergen'in takımdaki ağırlığına. Geçen yıldaki kadro dardı ve rahat idare etti. Ama bu sene 3-4 tane üst düzey oyuncu aldılar büyük paralar vererek. Geçen seneki oyuncular değildi bunlar ve bu futbolculara hakim olamadı. Paralar da adaletli dağıtılmadığı için çarşı karıştı. Sergen bir de reklam filmi çevirdi.
Altını çizerek söylüyorum: Başkan Süleyman Seba olsaydı bir Beşiktaş Teknik Direktörü onu çevirmezdi, çeviremezdi. Seba izin vermezdi. Fatih Terim Avrupa maçlarına sarı-kırmızı kaşkol ile çıkıyor. Siz Sergen'in Beşiktaş yazan ürünlerle basın toplantısı yaptığını gördünüz mü? Ben görmedim.