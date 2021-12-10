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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine 4 aday! İşte liste başı isim

Spor haberi... Beşiktaş Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlara başladı. Kartal'da yerli hoca adaylarında favori Şenol Güneş olurken, ikinci sırada ise Rıza Çalımbay var. Yabancılarda Daniel Farke listenin başında, Stanislav Çerçesov hemen ardında yer aldı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine 4 aday! İşte liste başı isim

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile dün öğlen saatlerinde yolların resmi olarak ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları son sürat başladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmasına rağmen, bu sezon alınan başarısız sonuçların ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ın tek gündemi yeni teknik direktörün kim olacağı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine 4 aday! İşte liste başı isim

Siyah-beyazlılarda 2'si yerli, 2'si yabancı olmak üzere 4 teknik adamın ismi ilk günden ön plana çıkmış durumda. Bu isimlerin hepsiyle temasa geçen Beşiktaş yönetimi, yapılacak görüşmelerin ardından nihai kararını verecek ve yeni hocasını önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe derbisinden önce takımın başına getirecek. Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adaylarıyla ilgili son durum şöyle:

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine 4 aday! İşte liste başı isim

ŞENOL GÜNEŞ
Beşiktaş yönetiminin listesinin ilk sırasında Şenol Güneş yer alıyor. Kara Kartal'da daha önce çalışan ve Ahmet Nur Çebi ile arasının iyi olduğu bilinen, son olarak Milli Takım'ı çalıştıran ve şu an boşta olan Güneş'le ilk görüşme telefonla yapıldı. Şu anda Trabzon'da olan 69 yaşındaki teknik direktör Şenol Güneş'in, "Beşiktaş'a da Sergen'e de hayırlı olsun. Bu dönemde dinleniyorum" diyerek siyah-beyazlı yetkililere olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği öğrenilirken, bu yanıtın düşünmek için süre istediği anlamına geldiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine 4 aday! İşte liste başı isim

RIZA ÇALIMBAY
Beşiktaş'ın efsane ismi Rıza Çalımbay, şu anda Sivasspor'un başında ve oldukça önemli işlere imza atıyor. Sivasspor'da istikrarlı bir görüntü kazandıran ve iki sezon üst üste takımını Avrupa potasına sokan deneyimli hoca Çalımbay'ın adı da efsanesi olduğu kulüple anılıyor. Çalımbay, kendisine yöneltilen, "Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü ile ilgili isminiz geçiyor, neler söylersiniz" sorusuna, "Benim şu an hiç birinden haberim yok. Gerçekten haberim yok. Bu konu ile ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil" yanıtını verdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine 4 aday! İşte liste başı isim

DANIEL FARKE
Beşiktaş yönetiminin Alman çalıştırıcı Daniel Farke'ye teklif götürdüğü bildirildi. Sport 1'in özel haberine göre; Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Norwich'ten ayrılan Farke olacak. Daha önce B. Dortmund II'yi de çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam Daniel Farke'nin isminin 24 saat içerisinde açıklanacağı öne sürüldü. Son olarak Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Norwich'te City'de görev alan Daniel Farke 6 Kasım'da görevinden ayrılmıştı. Takımlarını 4-2-3- 1 sisteminde çalıştıran Farke, Norwich'i Premier Lig'e taşıyan isim olmuştu.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine 4 aday! İşte liste başı isim

STANISLAV ÇERÇESOV
Siyah-Beyazlıların listesindeki yabancı teknik direktör adaylarından biri de Rusya Milli Takımı eski teknik direktörü Stanislav Çerçesov. Rus çalıştırıcı Rladikavkaz, Lokomotif Moskova, S. Moskova ve Dinamo gibi takımlarda kalecilik yaptıktan sonra teknik direktörlüğü ile adından söz ettirdi. 2018 Dünya Kupası'nda son 16'ya kalmayı başaran Rus Milli Takımı'nın başında İspanya'yı penaltılarla yenerek çeyrek finale yükseldi. Cherchesov daha önce A Spor'a yaptığı açıklamada, "Süper Lig'den teklifler aldım, Türkiye'de çalışmak isterim" demişti.

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