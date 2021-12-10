Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine 4 aday! İşte liste başı isim

RIZA ÇALIMBAY

Beşiktaş'ın efsane ismi Rıza Çalımbay, şu anda Sivasspor'un başında ve oldukça önemli işlere imza atıyor. Sivasspor'da istikrarlı bir görüntü kazandıran ve iki sezon üst üste takımını Avrupa potasına sokan deneyimli hoca Çalımbay'ın adı da efsanesi olduğu kulüple anılıyor. Çalımbay, kendisine yöneltilen, "Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü ile ilgili isminiz geçiyor, neler söylersiniz" sorusuna, "Benim şu an hiç birinden haberim yok. Gerçekten haberim yok. Bu konu ile ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil" yanıtını verdi.