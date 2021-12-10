Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine 4 aday! İşte liste başı isim

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile dün öğlen saatlerinde yolların resmi olarak ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları son sürat başladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmasına rağmen, bu sezon alınan başarısız sonuçların ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ın tek gündemi yeni teknik direktörün kim olacağı.
Siyah-beyazlılarda 2'si yerli, 2'si yabancı olmak üzere 4 teknik adamın ismi ilk günden ön plana çıkmış durumda. Bu isimlerin hepsiyle temasa geçen Beşiktaş yönetimi, yapılacak görüşmelerin ardından nihai kararını verecek ve yeni hocasını önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe derbisinden önce takımın başına getirecek. Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adaylarıyla ilgili son durum şöyle:
ŞENOL GÜNEŞ
Beşiktaş yönetiminin listesinin ilk sırasında Şenol Güneş yer alıyor. Kara Kartal'da daha önce çalışan ve Ahmet Nur Çebi ile arasının iyi olduğu bilinen, son olarak Milli Takım'ı çalıştıran ve şu an boşta olan Güneş'le ilk görüşme telefonla yapıldı. Şu anda Trabzon'da olan 69 yaşındaki teknik direktör Şenol Güneş'in, "Beşiktaş'a da Sergen'e de hayırlı olsun. Bu dönemde dinleniyorum" diyerek siyah-beyazlı yetkililere olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği öğrenilirken, bu yanıtın düşünmek için süre istediği anlamına geldiği ifade edildi.