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Beşiktaş'ta ayrılık vakti! Miralem Pjanic ocakta yolcu

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, siyah-beyazlılarda beklenen performansı sergileyemedi. Birçok maçta da sakatlık problemi sebebiyle takım arkadaşlarını yalnız bırakan Boşnak yıldızla devre arasında yollar ayrılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! Miralem Pjanic ocakta yolcu

Siyah-beyazlılarda kötü gidişatın faturaları kesilmeye başlandı. Kartal'da bileti kesin ilk ismin Miralem Pjanic olduğu öğrenildi. Transfer döneminin son gününde Barcelona'dan kiralanan Pjanic, beklenen performansın çok uzağında kaldı. 8'i Süper Lig, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 11 maçta forma giyen Boşnak yıldız, 4 kez asist yaparken, gol bulamadı. Yaşadığı sakatlıklardan dolayı bekleneni veremeyen 31 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da beklentilerini karşılayamadı. Boşnak yıldızın maliyetinden kurtulmanın planlarını yapan yönetimin, Barcelona ile görüşeceği ve oyuncuyu devre arasında Katalan kulübüne geri göndereceği iddia edildi. Pjanic'in de Xavi'den dolayı Barça'ya geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

KADRODA YOK
Kasımpaşa maçında kulübede kalan, Dortmund maçı kadrosuna da alınmayan Pjanic'le ilgili son sözü teknik patron Sergen Yalçın söyleyecek.

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