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Beşiktaş için flaş iddia! "Stanislav Cherchesov Beşiktaş'ın başına geçebilir"

Beşiktaş haberleri: Şampiyonlar Ligi son maçında deplasmanda Borussia Dortmund'a 5-0'lık skorla mağlup olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından teknik direktör iddiaları peş peşe gelmeye başladı. Rusya basınında yer alan haberde Stanislav Cherchesov'un Beşiktaş'ın başına geçeceği iddia edildi. (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 18:42 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 18:48
Beşiktaş için flaş iddia! "Stanislav Cherchesov Beşiktaş'ın başına geçebilir"

Süper Lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör değişimi yaşandı. Sergen Yalçın'a teşekkür eden siyah beyazlılar, gözünü boşta olan teknik adamlara çevirdi.

Beşiktaş için flaş iddia! "Stanislav Cherchesov Beşiktaş'ın başına geçebilir"

Yalçın'ın istifasının ardından Beşiktaş'ın başına kimin geçeceği merak konusu oldu.

Beşiktaş için flaş iddia! "Stanislav Cherchesov Beşiktaş'ın başına geçebilir"

Rusya basınında yer alan haberde, Rusya Milli Takım Eski Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Beşiktaş'ın yeni teknik adaylarından biri olduğu iddia edildi.

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