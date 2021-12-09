Beşiktaş için flaş iddia! "Stanislav Cherchesov Beşiktaş'ın başına geçebilir"

Süper Lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör değişimi yaşandı. Sergen Yalçın'a teşekkür eden siyah beyazlılar, gözünü boşta olan teknik adamlara çevirdi.
Süper Lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör değişimi yaşandı. Sergen Yalçın'a teşekkür eden siyah beyazlılar, gözünü boşta olan teknik adamlara çevirdi.
Yalçın'ın istifasının ardından Beşiktaş'ın başına kimin geçeceği merak konusu oldu.
Rusya basınında yer alan haberde, Rusya Milli Takım Eski Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Beşiktaş'ın yeni teknik adaylarından biri olduğu iddia edildi.
Stanislav Cherchesov daha önce A Spor'a yaptığı açıklamada, "Süper Lig'den teklifler aldım, Türkiye'de çalışmak isterim" demişti.
Haberde Cherchesov'un yanı sıra Şenol Güneş, Daniel Farke ve Jesse Marsch'ın da adaylar arasında olduğu ifade edildi.